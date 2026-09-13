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Subvenciones

Inyección de 6 millones para impulsar la inversión y crear empleo

Una de las líneas ofrece ayudas de entre 7.000 y 11.500 euros para formalizar contratos indefinidos

Oficina de Empleo del SEF en la Región de Murcia

Oficina de Empleo del SEF en la Región de Murcia / L.O.

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La Opinión

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La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social lanzó ayer una convocatoria de ayudas, dotada con un presupuesto total de 6.052.500 euros, a la que podrán optar cooperativas, sociedades laborales y organizaciones del ámbito de la economía social.

Las subvenciones se distribuyen en cinco programas diferentes, orientados a la creación de empleo; el refuerzo financiero; la inversión productiva y el fortalecimiento institucional.

El primero de los programas, que da prioridad a los colectivos que encuentran más dificultades a la hora de encontrar empleo, cuenta con ayudas de entre 7.000 y 11.500 euros por persona para favorecer la incorporación de nuevos socios trabajadores con contratos indefinidos y a jornada completa.

El objetivo de la segunda línea es impulsar las aportaciones al capital social, con ayudas de hasta el 25 por ciento del capital suscrito y desembolsado, hasta un máximo de 4.000 euros por socio, para incentivar así la capitalización y estabilidad financiera de las empresas del sector.

El tercer programa, por su parte, contempla la concesión de hasta el 30 por ciento de la inversión subvencionable en activos fijos, así como ayudas financieras que cubren el 50 por ciento de los intereses generados por préstamos destinados a inversiones realizadas en los años 2025 y 2026.

El cuarto bloque recoge ayudas por valor de hasta 1.000 euros por proyecto para financiar la asistencia técnica y está dirigido a organizaciones que asesoren en la constitución de nuevas cooperativas y sociedades laborales.

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Mientras tanto, el último de los programas está orientado a fortalecer el funcionamiento de las estructuras representativas del sector y cuenta con ayudas que están en función del número de trabajadores fijos contratados y que pueden alcanzar hasta 80.000 euros.

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