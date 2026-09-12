La Región produce el 90% del cultivo nacional de uva de mesa sin semilla

La Región de Murcia mantiene su liderazgo en la producción de uva de mesa sin semilla con el 90 por ciento del cultivo nacional, un dato que destacó esta semana el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante su visita a un cultivo de uva de mesa en Alhama de Murcia de la empresa Moyca.

Joaquín Buendía puso en valor la excelencia de un cultivo «que sitúa a la Región de Murcia a la vanguardia internacional y como el gran referente indiscutible del sector». La Región de Murcia concentra más del 90 por ciento del cultivo de uva de mesa en España y se erige como la principal productora de uva sin semilla de toda Europa. Este liderazgo se tradujo en 2025 en un récord de exportaciones de 292,46 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 19 por ciento respecto al ejercicio anterior. Entre los datos más destacados figura el fuerte impulso del mercado británico, cuyas ventas se han más que duplicado tras crecer un 109 por ciento y superar los 56 millones de euros.

«Este éxito comercial e internacional se sustenta en la firme apuesta por la investigación científica», destacó Buendía. Gracias a la colaboración entre el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) y la sociedad ITUM, ya se han desarrollado 20 nuevas variedades de uva de mesa sin semillas. Además, este liderazgo se ratificará próximamente al acoger la ciudad de Murcia, del 28 de septiembre al 2 de octubre, el XI Simposio Internacional de la Uva de Mesa (ITGS 2026), un evento mundial que reunirá a científicos y comercializadores.

Buendía ensalzó el trabajo diario de los profesionales en el campo. «Detrás de cada racimo de uva de mesa hay un sector que apuesta por la calidad, la innovación y la apertura de nuevos mercados, consiguiendo posicionar el producto murciano como un referente en Europa y en el mundo», palabras con las que el consejero valoró el trabajo de los agricultores en el Día Mundial de la Agricultura, que se celebró el pasado 9 de septiembre.

El consejero subrayó los pilares que definen a la ‘huerta de Europa’ que son «el empleo, más de 80.000 personas trabajan en este sector en la Región; la vanguardia hídrica, la Región aprovecha cada gota de agua con la máxima eficiencia, alcanzando un 87 por ciento de regadío tecnificado frente al 57 por ciento de la media nacional; y la sostenibilidad, ya que cuenta con 113.611 hectáreas certificadas de agricultura ecológica, que representan el 30,1 por ciento de la superficie cultivada regional».

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Para concluir, el consejero reivindicó la defensa de los recursos hídricos que hacen posible este modelo de prosperidad. «Nuestra agricultura es innovación, calidad y progreso. Y para que siga siéndolo, el trasvase Tajo-Segura es y será absolutamente imprescindible. Nadie va a destruir la ‘huerta de Europa’. Lo somos hoy, y lo vamos a seguir siendo».