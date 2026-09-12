El plazo para solicitar ayudas para modernizar regadíos termina a finales de octubre

La convocatoria de ayudas autonómicas destinada a impulsar la modernización, la digitalización y la eficiencia energética de las infraestructuras de riego está abierta hasta el próximo 23 de octubre, según recordó esta semana el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante una visita a la Comunidad de Regantes de Librilla y a la balsa de Cañada Hermosa de la Comunidad de Regantes de Totana, con motivo de la mejora de la eficiencia hídrica y energética.

Esta convocatoria dirigida a comunidades de regantes, cuenta con un presupuesto total de 5 millones de euros. «El máximo subvencionable es el 40 por ciento de la inversión y esperamos poder apoyar proyectos que sigan haciendo del regadío regional el más tecnificado y eficiente», añadió.

Buendía también recordó que la Región se sitúa a la vanguardia europea, con el 87 por ciento de su superficie de regadío totalmente modernizada y liderando la economía circular mediante la reutilización de prácticamente la totalidad de sus aguas regeneradas.

El consejero destacó que esta nueva inyección económica se enmarca en una estrategia continuada de apoyo institucional y señaló que «este respaldo es el resultado de un trabajo constante del Gobierno regional, que ya ha movilizado más de 31 millones de euros para la modernización y eficiencia energética del sector, una estrategia que beneficia directamente a más de 43.500 regantes y afecta a casi 137.000 hectáreas de cultivo».

Defensa firme del trasvase Tajo-Segura

Durante su intervención, el consejero incidió en la necesidad de acompañar la tecnificación con certidumbres hídricas y señaló que «de nada sirve invertir en eficiencia, en energías renovables y en sostenibilidad si no se garantiza el agua que hace viable el regadío». En este sentido, defendió que el agua aportada por el trasvase Tajo-Segura «es irrenunciable para el presente y el futuro de la Región», advirtiendo que «los recortes e incertidumbres anunciados comprometen gravemente la planificación, la competitividad de las explotaciones y miles de empleos del sector primario».

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Ante esta situación, el titular de Agricultura reafirmó que el Ejecutivo autonómico continuará respondiendo «con hechos, con inversión y con soluciones técnicas al lado de nuestros regantes».