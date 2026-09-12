Multada con 200 euros y dos puntos por hacer un gesto cotidiano al volante mientras esperaba con el semáforo en rojo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Es una escena tan común que pasa desapercibida: el semáforo se pone en rojo, hay unos segundos de margen y hay quien aprovecha para retocarse el rímel o pintarse los labios antes de llegar al trabajo. Sin embargo, esta pequeña rutina de las mañanas puede salir mucho más cara de lo que parece.

Según la normativa de tráfico, el hecho de que el coche esté parado no exime de responsabilidad al conductor. Maquillarse al volante implica apartar la vista de la carretera y distraerse de la conducción, aunque el vehículo permanezca momentáneamente detenido por el tráfico. Cuando se considera que esta conducta supone una distracción relevante, puede acarrear una sanción de 200 euros y la pérdida de dos puntos del carné de conducir.

¿Por qué se sanciona aunque el coche no esté en marcha?

La clave está en que la ley no exige que el vehículo esté circulando para considerar que existe una distracción. Tanto la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial como el Reglamento General de Circulación obligan al conductor a mantener en todo momento la diligencia y el control necesarios para evitar cualquier daño, propio o ajeno. De hecho, es habitual que este tipo de sanciones se apoyen precisamente en el artículo 3 del Reglamento, el que regula las obligaciones generales de los conductores.

El propio RACE recuerda que las distracciones al volante (ya sea el móvil, la comida o los retoques de última hora) están entre las principales causas de accidentes en las carreteras españolas. Y no es un dato menor: la DGT cifra en una cuarta parte los accidentes que se producen por conducción distraída o falta de atención.

Un gesto habitual o un riesgo real

Puede parecer un segundo, pero ese segundo es tiempo que el conductor no dedica a mirar el tráfico, comprobar los retrovisores o reaccionar ante un imprevisto, aunque el vehículo esté detenido. Por eso, aunque no exista una ley que hable literalmente de "maquillarse en el semáforo", su interpretación como distracción relevante es suficiente para que un agente pueda sancionarla.

La recomendación es sencilla: dejar los retoques de belleza para antes de salir de casa o para cuando el coche esté aparcado. Un minuto de más frente al espejo del baño puede ahorrarte 200 euros y dos puntos del carné.