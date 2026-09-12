La DOP Jumilla inicia una campaña de promoción en Estados Unidos

¿Qué pueden revelarnos dos regiones vinícolas tan diferentes, que comparten un inesperado terreno común, sobre la concepción europea del vino y su origen? Este otoño, “Tesoros del Vino Europeo” (European Wine Treasures es el título en inglés de la campaña) une en Estados Unidos a los vinos de Grecia y la DOP Jumilla: dos culturas vinícolas muy distintas, cada una marcada por sus propias variedades de uva autóctonas, siglos de tradición vinícola y una notable diversidad, pero unidas por la convicción europea de que un gran vino nace del terruño.

A través de una campaña de tres años de duración, “Tesoros del Vino Europeo” presentará a los profesionales y medios de comunicación estadounidenses la diversidad, el patrimonio y la calidad de estas dos emblemáticas regiones vinícolas europeas.

Liderada por la Federación Griega del Vino y el Consejo Regulador de la DOP Jumilla, y cofinanciada por la Unión Europea, la campaña se lanza el 15 de septiembre con un seminario web educativo para el comercio y los medios de comunicación estadounidenses, seguido de eventos para la prensa y el sector profesional en San Francisco los días 9 y 10 de noviembre, y una clase magistral técnica y una cata comercial en Los Ángeles el 12 de noviembre.

Lanzamiento virtual: Un viaje educativo con Evan Goldstein

La sesión educativa inaugural explorará dos variedades autóctonas emblemáticas —Assyrtiko de Grecia y Monastrell de la DOP Jumilla— como punto de partida para comprender las regiones que las originan. Mediante una exploración guiada y una sesión de preguntas y respuestas en directo, los participantes descubrirán la diversidad de sus orígenes y explorarán cómo el paisaje, los ecosistemas locales y la tradición vitivinícola influyen en los vinos.

Este seminario web está dirigido a profesionales del sector vitivinícola y medios de comunicación estadounidenses que buscan comprender mejor los vinos, los lugares y las historias que dan forma al panorama vinícola europeo actual.

San Francisco: Cena de prensa y sesiones de negocios, 9 y 10 de noviembre

La campaña continúa en San Francisco con dos días dedicados a los medios de comunicación y al sector vitivinícola.

El lunes 9 de noviembre, el Master Sommelier Peter Granoff, dirigirá una cena íntima para la prensa especializada en vinos y líderes de opinión clave, ofreciendo la oportunidad de explorar los vinos de la Denominación de Origen Protegida Jumilla a través de una experiencia gastronómica y de cata cuidadosamente seleccionada.

El martes 10 de noviembre, en 25 Lusk, se invitará a profesionales del sector estadounidense a una sesión de trabajo, donde podrán degustar vinos de ambas regiones y conectar directamente con los representantes de las bodegas participantes.

Los Ángeles: Clase magistral y cata para profesionales, 12 de noviembre

El programa de otoño concluye en Los Ángeles el jueves 12 de noviembre con una jornada completa dedicada a los profesionales del vino en The Perch, donde la Master of Wine Olga Crawford impartirá una clase magistral técnica, que ofrecerá una exploración más profunda de los vinos de Grecia y la Denominación de Origen Protegida Jumilla a través de sus variedades de uva, terruños y estilos de vino.

Tras la clase magistral, se llevará a cabo una sesión de trabajo con profesionales del sector, brindando a los asistentes la oportunidad de profundizar en el conocimiento de los vinos y conectar con las regiones.

Acerca de Tesoros del Vino Europeo: Grecia y Jumilla (España)

Tesoros del Vino Europeo: Grecia y Jumilla (España) es una campaña de promoción de tres años cofinanciada por la Unión Europea y liderada por la Federación Griega del Vino y el Consejo Regulador de la DOP Jumilla.

Desarrollada en Estados Unidos bajo el lema «Dos regiones vinícolas emblemáticas, una historia europea», la campaña busca dar a conocer los sistemas de calidad de la Unión Europea, incluyendo la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP), al tiempo que fortalece la presencia y el reconocimiento de los vinos de Grecia y la DOP Jumilla en el mercado estadounidense. Durante los tres años, la campaña involucrará a la comunidad vinícola estadounidense a través de seminarios web educativos, clases magistrales, catas, cenas de prensa, sesiones de negocios y una serie de podcasts.

En el corazón de la campaña Tesoros del Vino Europeo reside una idea simple: la calidad comienza con el origen. Los vinos de Grecia y Jumilla ofrecen dos expresiones distintas de la cultura vitivinícola europea, marcadas por sus paisajes, ecosistemas locales, variedades de uva autóctonas y largas tradiciones vinícolas. Mediante la educación, la cata y la interacción directa, la campaña invita a los profesionales del vino estadounidenses a descubrir las personas, los lugares y las tradiciones que dan identidad a estos vinos.

Sobre la Denominación de Origen Protegida Jumilla

La Denominación de Origen Protegida Jumilla cuenta con una tradición vitivinícola que se remonta al año 3.000 a. C., gracias a los restos de Vitis vinifera y utensilios relacionados con la elaboración del vino hallados en el municipio de Jumilla, considerados entre los más antiguos de Europa.

Su territorio comprende el municipio murciano de Jumilla y seis municipios del sureste de la provincia de Albacete: Hellín, Montealegre del Castillo, Fuente Álamo, Ontur, Albatana y Tobarra.

La denominación reúne más de 20.000 hectáreas de viñedo, mayoritariamente de secano y cultivadas en vaso sobre suelos calizos. Más del 12 % corresponde a viñedo viejo, dominado por la variedad Monastrell, con una importante presencia de viñas plantadas a pie franco.

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Las escasas precipitaciones, las más de 3.000 horas de sol al año y las características de sus suelos convierten a la DOP Jumilla en un territorio especialmente favorable para la viticultura ecológica, hoy mayoritaria en la denominación.