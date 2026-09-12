Educación
Más de 13.000 plazas en institutos de la Región para adultos
Se ha aumentado la oferta en ciclos de acceso a Grado Medio y Superior y de grado básico
La Comunidad ofrece este curso más de 13.000 plazas para estudiar en alguno de los 16 centros de educación para personas adultas de la Región, donde se ofrecen itinerarios formativos adaptados a las necesidades de estos alumnos para que continúen su formación. En general, esta formación se ofrece para mayores de 18 años.
La oferta cuenta con educación formal, como Educación Secundaria para adultos, FP Básica, cursos de acceso a FP de Grado Medio y Superior y Bachillerato a distancia y nocturno; y educación no formal, como cursos preparatorios para pruebas acceso a la universidad, de idiomas, de tecnologías de la información y la comunicación, competencias básicas I y II y enseñanzas básicas y español para extranjeros. El proceso de admisión está todavía abierto.
En los últimos tres cursos, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha incrementado un 20% las plazas de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, con una oferta de 775 plazas. Asimismo, se han aumentado las plazas para los ciclos formativos de grado básico para adultos, con 1.225 plazas ofertadas, y se ofrecen 1.050 plazas en cursos de desarrollo de las competencias básicas.
Además, se ha puesto en marcha el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Básicas para adultos, destinado a mayores de 18 años que, sin cumplir los requisitos académicos que permiten acceder a FP, desean un reconocimiento formal de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación.
"Supone una segunda oportunidad para que las personas de mayor edad puedan continuar formándose, mejorar sus competencias e incrementen sus oportunidades de incorporación al mercado laboral", señaló ayer el director general Luis Quiñonero.
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