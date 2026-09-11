XTART y Bomberos por Bomberos sellan una alianza para reforzar la formación y la cooperación

El centro de Formación Profesional XTART y la organización Bomberos por Bomberos han firmado este viernes un convenio de colaboración con el objetivo de estrechar la relación entre ambas entidades y desarrollar iniciativas conjuntas en los ámbitos de la formación, la cooperación y la intervención ante emergencias.

El acuerdo permitirá a Bomberos por Bomberos disponer de una sede desde la que centralizar su actividad administrativa y logística. Para ello, XTART cederá a la organización espacios destinados tanto a oficina como a almacén, facilitando así el desarrollo y coordinación de sus diferentes proyectos y actuaciones.

La colaboración tendrá también una vertiente formativa. Profesionales del cuerpo de bomberos integrados en la organización participarán en actividades dirigidas al alumnado de XTART, mediante charlas, sesiones prácticas y el intercambio de experiencias profesionales.

Con esta iniciativa, el centro de Formación Profesional busca complementar la enseñanza impartida en sus aulas con conocimientos directamente vinculados al ejercicio profesional y a situaciones reales de emergencia, dentro de su apuesta por elevar la calidad y el nivel de su oferta educativa.

La firma del convenio coincide, además, con un reconocimiento destacado para Bomberos por Bomberos. Esta misma semana, su presidente, César Javier Claros Wandosell, ha recibido el Premio al Voluntario en Cooperación Internacional 2026 de la Región de Murcia.

El galardón reconoce la trayectoria y el trabajo desarrollado por la organización en el ámbito de la cooperación internacional y refuerza su posición como referente regional en la respuesta ante grandes catástrofes, especialmente en intervenciones relacionadas con terremotos.

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El nuevo acuerdo con XTART supone así un paso más en la consolidación de la actividad de Bomberos por Bomberos y abre una vía de colaboración que permitirá trasladar la experiencia y los conocimientos de sus profesionales a las nuevas generaciones de estudiantes de Formación Profesional.