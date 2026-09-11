El verano se alarga en la Región de Murcia: la Aemet prevé calor por encima de lo normal hasta octubre

El verano meteorológico llega a su fin, pero el calor no parece dispuesto a abandonar todavía la Región de Murcia. La predicción semanal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre dibuja un escenario marcado por temperaturas más altas de lo normal en la comunidad, especialmente durante los próximos días.

En los mapas de anomalías de temperatura de la Aemet, la señal cálida aparece de manera persistente en las próximas tres semanas. Es decir, aunque la fiabilidad disminuye conforme se amplía el horizonte de predicción, la Región podría llegar a octubre sin un descenso térmico claro hacia los valores habituales de comienzos de otoño.

Una primera semana de pleno verano en Murcia

El escenario más definido corresponde a la semana del 14 al 20 de septiembre. La Aemet espera que predomine en España el tiempo anticiclónico y estable, con precipitaciones escasas y temperaturas claramente elevadas para la época con máximas que superarán los 32 y 35 ºC en buena parte de la Península, por lo que el ambiente continuará siendo plenamente veraniego en muchas zonas.

La Región de Murcia queda plenamente incluida en esa situación. El mapa de anomalías térmicas sitúa al sureste peninsular en valores positivos y, en el entorno murciano, la señal apunta aproximadamente a temperaturas medias entre 1 y 3 ºC por encima de lo habitual para esas fechas.

La lluvia tampoco parece tener demasiado protagonismo durante esos siete días. El mapa de anomalías de precipitación muestra sobre Murcia una ligera señal negativa, con cantidades acumuladas que quedarían por debajo de lo normal para una semana de mediados de septiembre.

Mapas de anomalías climatológivas (temperaturas y lluvias) para las próximas 3 semanas / Aemet

Del 21 al 27 de septiembre: sigue el calor, pero aumenta la incertidumbre

La predicción se complica para la semana del 21 al 27 de septiembre. La Aemet considera posible que continúe la situación anticiclónica en buena parte de España, con temperaturas generalmente superiores a los valores normales , y el territorio murciano vuelve a aparecer dentro de la zona con anomalía térmica positiva.

El mapa semanal mantiene sobre el sureste peninsular tonos compatibles, en términos generales, con entre 1 y 3 ºC por encima de la media, por lo que no se aprecia por ahora una transición contundente hacia temperaturas plenamente otoñales.

La situación de las precipitaciones es bastante menos clara. Mientras que el norte y el oeste de España presentan una señal más favorable a un tiempo seco, el área mediterránea queda fuera de ese patrón tan definido. En el caso de la Región, los mapas sitúan a la comunidad cerca de una zona de transición, por lo que no se descartan algunas lluvias.

Murcia podría llegar a octubre con temperaturas más altas de lo normal

La tercera semana analizada, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, presenta todavía más incertidumbre, pero mantiene una característica relevante para la Región: el calor seguiría por encima de lo habitual.

El mapa de anomalías térmicas conserva sobre el sureste de la Península la señal positiva. Aunque menos intensa que la prevista para mediados de septiembre, Murcia sigue apareciendo dentro de una zona con temperaturas superiores al promedio climático. De cumplirse este escenario, el comienzo de octubre llegaría a la Región sin una ruptura térmica importante, prolongando una segunda mitad de septiembre anormalmente cálida.

Más difícil resulta anticipar qué ocurrirá con la lluvia. La Aemet reconoce que no existe una tendencia clara en las precipitaciones para esa semana. Los mapas muestran una señal mucho más irregular y débil, por lo que a esta distancia no es posible determinar si Murcia tendrá un periodo seco o si aparecerán episodios de lluvia.