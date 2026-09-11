Más allá de los triunfos: ¿Quién sostiene a los deportistas cuando caen?

Desde fuera, una medalla puede parecer la confirmación de que se ha logrado el objetivo y de que, por lo tanto, todo está bien. Dentro, sin embargo, la victoria puede pesar tanto como la derrota si alrededor solo se mira el resultado. Rafael Alcázar Corona y Sonia Ruiz Escribano describieron esta realidad en la sección ‘Cara y cruz’ de las VI Jornadas sobre Psicología y Suicidio: Suicidio y Deporte, organizadas por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) y La Opinión de Murcia. Alcázar, director gerente del Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia (CAR) y exentrenador de deportistas de élite olímpicos y paralímpicos; Ruiz, jugadora paralímpica de baloncesto y diputada en la Asamblea Regional. Dos miradas que trataron una cuestión esencial en el deporte de élite: ¿Quién sostiene al deportista cuando ya no puede sostener todo lo que se espera de él?

Alcázar dibujó los dos lados del alto rendimiento. En la cara situó «éxitos, reconocimientos, sentimiento de pertenencia a un grupo, clasificación y victoria». En la cruz, «miedo al fracaso, perder una beca o el vínculo con el grupo, frustraciones, ansiedad y trastornos alimenticios», asuntos sobre los que, dijo, «tenemos que poner el foco para no llegar a la palabra suicidio». Tras 17 años como entrenador profesional de deportistas olímpicos y paralímpicos, su perspectiva ha cambiado. «Me he tirado toda la vida preparando al deportista para ganar», explicó. Después creyó que también era crucial prepararlo para la derrota. Con el tiempo añadió una tercera pieza: preparar al entorno para saber qué hacer cuando llega esa derrota.

Tuve que dejar la selección, no por la edad, sino debido al desgaste mental que me suponía Sonia Ruiz — Jugadora paralímpica de Baloncesto y diputada regional

La experiencia de Ruiz mostró hasta qué punto ese entorno puede convertirse también en una fuente de expectativas. Tras el accidente de 1999 que la dejó en silla de ruedas, recordó, pasó de ser vista como «la pobrecita» a convertirse en «superheroína, pionera» y referente. Aquella nueva identidad llegó con una «mochila» que al principio llevaba con orgullo, pero que fue ganando peso. «He tenido que exigirme a mí misma para estar siempre a la altura de todo lo que se esperaba de mí», relató. Era la Sonia «simpática, fuerte, sin problemas con su discapacidad». Y, en esa imagen, contó, quedaron escondidas muchas cosas.

Entre ellas, el duelo por la discapacidad que siente, qué no pudo hacer, y la falta de tiempo para procesar derrotas o disfrutar victorias.

Alcázar reconoció, desde el otro lado, cómo la cultura del resultado puede estrechar la mirada del entrenador. Admitió haber restado importancia en el pasado a problemas personales de sus deportistas porque el entrenamiento ocupaba todo el foco. «Nos cerramos únicamente en buscar el éxito deportivo», resumió. La presión, sostuvo, es intrínseca a la élite y necesaria para competir; el problema aparece cuando no se sabe canalizar.

Ruiz describió el momento en que algo empezó a cambiar. Quería estar sola, que nadie le hablara, contestaba con monosílabos y su sonrisa era «totalmente impostada». Terminó dejando la selección no por una cuestión física ni por falta de rendimiento, sino «por desgaste». La decisión supuso alejarse de una actividad que «definía quién era». Todavía atraviesa ese duelo, hasta el punto de que aún no ha sido capaz de despedirse de sus compañeras, según reconoció visiblemente emocionada.

Hay que saber canalizar la presión a la que se ve sometida el deportista Rafael Alcázar — Director gerente del CAR de Murcia y exentrenador de élite

Para Alcázar, detectar esas señales forma parte de la responsabilidad de quienes conviven a diario con los atletas. Los entrenadores, dijo, saben cuándo un deportista «está enchufado y cuándo no lo está»; si cambia, «es porque pasa algo». De ahí su defensa de más formación y trabajo conjunto con profesionales de la psicología. También reclamó cuidado para los técnicos, demasiado medidos por las medallas y demasiado poco por su capacidad para empatizar o integrarse en equipos multidisciplinares.

La familia es el principal apoyo de Ruiz, especialmente su madre. Cuando le comunicaron que no volvería a andar, recordó haberla visto «entera, sin llorar», y haber pensado que «si ella estaba bien, también debía estarlo». Su familia respaldó su carrera, aunque nunca acudió a sus competiciones porque Ruiz necesitaba no tener esa referencia dentro de la cancha. Allí, la figura del entrenador ocupó ese lugar. También sus compañeras, referencias «en la victoria y en la derrota».

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Noelia Martínez, del Grupo de Trabajo de Prevención del Suicidio del COPRM, moderó un diálogo en el que se plasmó una idea: la mirada hacia el banquillo, la grada o la familia es tan importante como el marcador. Alcázar lo expresó con una escena sencilla: cuando el deportista gana, busca las cámaras, está pletórico. Cuando pierde, suele mirar a muy pocos. Y en ese momento, sostuvo, la primera pregunta que debe hacerle el entrenador y su familia a modo preventivo no debería ser por qué se ha perdido, sino otra mucho más básica: «¿Cómo te encuentras?».