¿Qué tiendas y supermercados abrirán este domingo en Murcia antes del festivo de la Romería?

La próxima semana, en concreto el martes -15 de septiembre-, el municipio de Murcia vive uno de sus festivos locales con motivo de la celebración de la Romería de la Virgen de la Fuensanta. Ante la llegada de la jornada festiva, en la que previsiblemente cerrarán la mayoría de comercios, este domingo, 13 de septiembre, algunos establecimientos levantarán la persiana de forma excepcional.

Es el caso de los centros comerciales de la localidad. Además de las zonas de ocio y restauración, las tiendas de Nueva Condomina, Thader, Atalayas y La Noria abrirán el domingo, ya que la jornada entra dentro de su calendario de festivos de apertura.

A nivel regional, también Espacio Mediterráneo, en Cartagena, y Dos Mares, en San Javier, abre sus comercios, como es habitual. El Palque Almenara de Lorca, en cambio, no contempla este domingo como dia de apertura de sus tiendas.

El Corte Inglés de Murcia también recibirá clientes este 13 de septiembre en horario especial, de 11 a 21 horas. Al igual que Ikea, que lo hará de 11 a 20.00 horas.

Una mujer hace la compra en un supermercado / FERRAN NADEU / EPC

Supermercados abiertos el domingo 13 de septiembre

En cuanto a los supermercados, hay algunas diferencias. Mercadona cumple con su política de cerrar en días festivos (en la mayoría de ocasiones) y no recibirá clientes este domingo. Tampoco abrirán Consum, Alcampo y Aldi.

En cambio, otras cadenas como Carrefour o Lidl sí levantarán la persiana en sus locales del municipio de Murcia.

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No obstante, en el caso de los supermercados conviene consultar en la página web de cada uno de ellos el horario de tu tienda más cercana.