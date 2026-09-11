Un servicio gratuito de ‘TV Interactiva’ contra la soledad no deseada

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha puesto en marcha la ‘TV interactiva’, un servicio gratuito para prevenir la soledad no deseada de personas mayores y con movilidad reducida, según informó este viernes la Comunidad.

Este nuevo dispositivo digital, incluido en el servicio regional de Teleasistencia, permite hacer videollamadas de forma sencilla a través del televisor, además de facilitar la participación de los usuarios en talleres grupales virtuales.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, visitó ayer a Ángeles, una mujer de 80 años con un 75% de discapacidad física que reside en una zona rural de Beniel y que dispone de este dispositivo. "Prevenimos así la soledad no deseada también en los usuarios que viven en zonas aisladas, facilitándoles el contacto con profesionales especializados para que les atiendan y escuchen cuando lo necesiten. Reforzamos el acompañamiento, poniendo a su disposición una herramienta sencilla y accesible", destacó la consejera.

"Además, fomentamos la detección precoz de posibles situaciones de soledad no deseada y posibles riesgos en el hogar, pues nuestro objetivo es garantizar su bienestar y contirbuir a que puedan continuar viviendo en sus casas el mayor tiempo posible. La televisión es una ventana al mundo exterior y ahora, también, un dispositivo para atenderles y para que puedan relacionarse con otras personas en su misma situación", añadió Ruiz.

La ‘TV Interactiva’ facilita el seguimiento de los usuarios, que pueden contactar con profesionales del servicio de Teleasistencia cuando lo requieran. Además, a través de este sistema, que forma parte de un proyecto piloto del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), reciben avisos y recordatorios en la pantalla del televisor.

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El perfil del usuario que utiliza este dispositivo es una persona en situación de dependencia con una red de apoyo social limitada y que no suele salir al exterior. El IMAS ya ha instalado 14 de estos dispositivos en hogares de usuarios de la Teleasistencia y está previsto que en una primera fase se alcance un total de 100 domicilios. El sistema está compuesto por un dispositivo que se conecta por la entrada HDMI del televisor, una cámara web y un mando a distancia adaptado para facilitar una navegación sencilla.