Renovada la línea de alta tensión del puerto pesquero-deportivo de Águilas

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha iniciado las obras para renovar la línea subterránea de alta tensión del puerto pesquero-deportivo de Águilas, una actuación que permitirá mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico de las instalaciones portuarias y que cuenta con un presupuesto de 97.000 euros.

El consejero, Jorge García Montoro, ha visitado este jueves los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de dos meses, acompañado por el presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, y el secretario de la Cofradía de Pescadores de Águilas, Roberto Marbán, según la Comunidad.

La actuación se enmarca en el programa de mejora y modernización del puerto pesquero-deportivo de Águilas, al que el Gobierno regional ha destinado cerca de 292.000 euros. Según ha explicado García Montoro, la renovación permitirá "dar una solución definitiva a las incidencias que se venían produciendo" debido a la antigüedad de la instalación y garantizar un suministro eléctrico estable.

Los trabajos contemplan el desmontaje de la actual línea subterránea de alta tensión de 20 kV y la instalación de una nueva que conectará con los centros de transformación. Posteriormente, se repondrá el suministro eléctrico en alta tensión, se pondrán en servicio los dos transformadores y se realizará la conexión definitiva de la red de baja tensión.

La infraestructura existente fue instalada en 1982 y había sufrido una progresiva pérdida de aislamiento que provocaba averías reiteradas. Mientras se tramitaba la solución definitiva, la Consejería habilitó un suministro eléctrico provisional mediante una línea de baja tensión que ha permitido mantener operativa la lonja.

Cerca de 292.000 euros en mejoras

Además de la renovación de la línea eléctrica, con un coste de 97.000 euros, las inversiones realizadas en el puerto de Águilas han incluido actuaciones de mejora de las infraestructuras portuarias, reparación del muelle y el pantalán pesquero, refuerzo del suministro eléctrico, reposición del balizamiento y mejora de la seguridad mediante cámaras de vigilancia y control de accesos.

Estas actuaciones forman parte de las inversiones que el Ejecutivo autonómico está desarrollando en los cuatro puertos pesqueros de la Región, que junto a las intervenciones en Cabo de Palos, San Pedro del Pinatar y Mazarrón, superan los 1,9 millones de euros.

En este sentido, García Montoro ha señalado que el Gobierno regional está realizando, dentro de sus competencias, inversiones directas para mejorar la seguridad en los puertos mediante sistemas de videovigilancia, control de accesos e iluminación.

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Al mismo tiempo, ha reclamado al Gobierno central que disponga de "los medios estatales adecuados para proteger y vigilar nuestras costas" y ha señalado la necesidad de una "respuesta inmediata" para dotar al litoral de los medios materiales y humanos necesarios para su vigilancia y protección.