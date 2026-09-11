"Solo quería dejar de sufrir y me vi buscando formas de desaparecer sin hacer ruido"

Hablar de suicidio incomoda, pero el silencio no ayuda a prevenirlo. Por ello, la atleta Ainhoa Pinedo y la exatleta olímpica María del Mar Jover dieron ayer un paso adelante y compartieron sus experiencias y convirtieron en una consulta grupal la sala del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, donde se celebraba la la VI Jornada sobre Psicología y Suicidio: Suicidio y Deporte, organizada en colaboración con La Opinión.

La deportista de marcha Ainhoa Pinedo empezó en esta disciplina con 6 años, con 15 fue medalla en el campeonato de España y con 17 debutó con la selección, por lo que reconoció que ha sentido la presión del deporte profesional desde pequeña. A día de hoy sigue compitiendo en categorías senior mientras dirige proyectos educativos después de licenciarse en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, aunque el trayecto hasta llegar ahí ha sido complicado.

Con la también atleta española especializada en salto de longitud María del Mar Jover comparte la experiencia de haber tenido que afrontar el fin de una etapa y conocer de primera mano la dureza de este tránsito.

Jover, quien fue campeona nacional de salto de longitud cuatro años consecutivos (de 2012 a 2015), así como campeona de España Promesa, Júnior, Juvenil y Cadete, afirmó que la salud mental «es un trabajo de años, pero no es hasta que el deporte se convierte en profesional cuando eres consciente de lo que te juegas y dejas de lado el disfrute».

Las dos deportistas coincidieron en que es el momento en el que entrenar y competir se convierte en una obligación cuando algo cambia y así lo expusieron este jueves durante el careo que protagonizaron, moderadas por el periodista y jefe de Deportes de La Opinión, Dioni García.

La falta de apoyos en determinados momentos, el pensar que puedes sola, en otros, y el no contar a tiempo lo que pasa, les llevó a afrontar situaciones complicadas y terminar ingresadas en el hospital por problemas de salud. «No pedí ayuda hasta muy tarde y me han faltado herramientas para gestionar determinadas situaciones», explicó Pinedo, quien ahora, como entrenadora, busca gestionar esa presión de ‘me lo juego todo en un día’ con sus chicos.

La exigencia del deportista de élite es tal que en ocasiones ponen el piloto automático y no son consciente del momento, «te ves en lo más alto y no lo estás disfrutando», señalaron ambas.

Normalizar la depresión

La experiencia compartida por Ainhora Pinedo sobrecogió a los asistentes y mostró la realidad que viven las atletas. «Estoy en tratamiento desde hace años», dijo. «Sabes que tienes depresión, pero normalizas situaciones que no deberías».

En su caso, fue con 39 años cuando comenzó a retirarse del deporte profesional y «no sabía qué hacer con mi vida después de haber sido una de las mejores marchadoras de España».

El bucle en el que entró le llevó a un intento de autólisis, aunque afirma no recordar bien esa etapa. Lo que sí recuerda es que «solo quería dejar de sufrir. Sentía un dolor insoportable y me vi buscando formas de desaparecer sin hacer ruido», explicó.

Pinedo se dirigió durante su intervención a Toñi, quien le ha ayudado en este proceso, ya que aún está en un programa de salud mental, tras haber tenido algunas recaídas. La atleta ha necesitado medicación para dormir durante los últimos siete años, hasta que hace dos meses la dejó, pequeños pasos que quería compartir, «porque hay que visibilizarlo y es así cuando te das cuenta de que hay mucha gente detrás que también necesita ayuda».

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Jover también sacó en el encuentro uno de sus momentos más complicados, cuando llevó una mochila tan pesada que la fue rompiendo físicamente y por dentro. «Llegó el momento de conocer la lista de los Juegos Olímpicos de 2016 y me rompí» debido a la presión a la que estaba sometida, reconoció, aunque ella solo quería estar bien «para disfrutar de los tres saltos olímpicos que me había ganado». Pero tras Río 2016 tuvo que afrontar una de sus peores etapas, «un momento de amor-odio, en el que llegué a estar hospitalizada», tras lo que dio el paso de formarse para avanzar. En sus casos, reconocieron que no ha sido fácil, pero insisten en que hay que pedir ayuda, siempre hay una mano a la que agarrarse.