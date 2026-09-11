La planta solar de la desaladora de Valdelentisco supera el examen ambiental tras una pugna interna

La desaladora de Valdelentisco se prepara para afrontar una nueva etapa con el proyecto que permitirá elevar su capacidad de producción y con una gran planta fotovoltaica concebida para abaratar la energía necesaria para hacer funcionar sus instalaciones. El avance administrativo de esta infraestructura energética ha dejado, además, una situación poco habitual dentro del propio Ministerio para la Transición Ecológica: dos direcciones generales llegaron a reclamar para sí la condición de órgano sustantivo encargado de tramitar el mismo proyecto.

La resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado 'Desaladora de Valdelentisco. Planta solar fotovoltaica', una instalación proyectada en los términos municipales de Cartagena y Mazarrón. El objetivo de la actuación consiste en suministrar energía renovable a la desaladora existente para reducir sus costes energéticos y contribuir a que el agua desalada pueda llegar al regadío a un precio más asumible. La documentación señala que la producción solar prevista cubrirá directamente alrededor del 35% de la energía que consumirá la desaladora una vez ampliada.

La ampliación de Valdelentisco constituye, por tanto, una pieza fundamental para entender el proyecto. La actuación energética se ha diseñado vinculada a una instalación hidráulica que se encuentra inmersa en un proceso para incrementar su capacidad, de manera que la generación fotovoltaica permita cubrir una parte relevante de sus necesidades eléctricas futuras. La resolución ambiental, no obstante, se circunscribe al proyecto de la planta solar y su infraestructura de evacuación, y no supone por sí misma la autorización de la ampliación de la desaladora.

La dimensión de la nueva infraestructura energética da una idea de la apuesta planteada. La planta contará con 54 MWp de potencia y 78.840 módulos distribuidos en siete recintos, con 1.477 seguidores solares de un eje. La electricidad se conducirá mediante una red subterránea de media tensión hasta la infraestructura de la propia desaladora. El proyecto contempla una superficie vallada de 92,60 hectáreas y una línea de evacuación subterránea de 7,76 kilómetros hasta la subestación existente de Valdelentisco.

Dos direcciones generales para un mismo proyecto

La parte más llamativa del expediente aparece en la propia tramitación administrativa. La Dirección General del Agua había presentado el 24 de julio de 2025 la solicitud de inicio de la evaluación ambiental como órgano sustantivo, mientras que Acuamed figuraba como promotora. Unos meses después, el 27 de octubre, la Dirección General de Política Energética y Minas presentó otra solicitud para evaluar exactamente el mismo proyecto y defendió igualmente su condición de órgano sustantivo, amparándose en la normativa que regula las instalaciones eléctricas.

La coincidencia obligó al órgano ambiental a pedir un criterio jurídico para determinar qué dirección general debía asumir esa función. La consulta planteó, además, una cuestión de fondo: si existía un único proyecto con una actividad principal o si, por el contrario, podían considerarse dos actuaciones independientes —una hidráulica y otra energética— que exigieran sus correspondientes evaluaciones.

La Dirección General del Agua defendió que se trataba de un único proyecto y que la actividad principal era la desalación. Su argumento se apoyó en que la energía se genera para permitir el funcionamiento de la planta y no para comercializar electricidad. También invocó el artículo 122 de la Ley de Aguas, que considera complementarios los proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética de obras hidráulicas declaradas de interés general, como Valdelentisco.

Instalaciones de la desaladora de Valdelentisco, en Cartagena. | L.O. / F.J.BENITO

La Dirección General de Política Energética y Minas coincidió en considerar que existía una unidad funcional, pero mantuvo su propia interpretación competencial. Según consta en la resolución, entendió que el proyecto debía contar con títulos administrativos sectoriales tanto en materia hidráulica como energética y que la declaración ambiental debía ser comunicada a ambos organismos para que ejercieran sus respectivas competencias.

La resolución de Calidad y Evaluación Ambiental terminó inclinándose por la Dirección General del Agua como órgano sustantivo. La decisión no dejó, sin embargo, fuera a Política Energética y Minas. El seguimiento de las condiciones ambientales quedó repartido entre ambos organismos dentro de sus respectivas competencias, con la obligación de mantener la comunicación y coordinación. El promotor deberá remitir también a las dos direcciones generales la documentación derivada del programa de vigilancia ambiental.

Una planta solar sobre suelo agrícola

El expediente también recoge las objeciones planteadas durante la información pública por el impacto territorial de la planta. Entre las cuestiones examinadas aparecen las afecciones a conducciones de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y a las instalaciones de la Comunidad de Regantes de Mazarrón. El proyecto tuvo que modificar parte de su trazado para evitar cruzamientos y paralelismos con las conducciones del Taibilla.

La alternativa finalmente estudiada se sitúa mayoritariamente sobre terrenos agrícolas de regadío. El propio expediente compara esa opción con otras ubicaciones y señala que las alternativas sobre suelo forestal presentaban mayores valores naturales y paisajísticos y una mayor proximidad a espacios protegidos. Cabe recordar que la alternativa finalmente elegida fue cuestionada por la Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Mazarrón y la Comunidad de Regantes por el impacto que podría provocar sobre la actividad agrícola. Esas entidades estimaron inicialmente en unas 80 hectáreas la pérdida de terrenos productivos y alertaron de posibles efectos sobre derechos de riego.

El promotor defendió, por su parte, que la alternativa seleccionada era la mejor desde el punto de vista técnico y ambiental y que el impacto social debía valorarse junto con los factores económico, técnico y ambiental. La documentación calcula que la pérdida de superficie de regadío representa un 0,42% de las 19.139 hectáreas atendidas por Valdelentisco.

La declaración incorpora numerosas condiciones ambientales. Entre ellas figuran medidas para proteger el suelo, la vegetación y la fauna, controles sobre los movimientos de tierras, restauración de superficies, prevención de afecciones a las ramblas y actuaciones específicas para conservar hábitats y especies. La línea eléctrica, además, discurrirá soterrada, una solución escogida por su menor impacto ambiental.

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El BOE establece finalmente que el promotor deberá cumplir las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la evaluación, además de obtener las restantes autorizaciones sectoriales que sean necesarias. La declaración supone así un paso adelante para la infraestructura energética asociada a Valdelentisco y para el objetivo de abaratar el agua desalada destinada al regadío.