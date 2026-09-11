Pilar Torres: "Hablar de salud mental es hablar de acompañamiento, prevención y, sobre todo, de vida"

La inauguración institucional de las jornadas corrió a cargo de Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, quien se enorgulleció de ver unidos a administraciones públicas, colegios oficiales y profesionales del ámbito de la psicología, así como del de la comunicación, con el objetivo de generar alianzas para abordar un tema como el suicidio.

«Hablar de salud mental es hablar de prevención, acompañamiento, oportunidades y, sobre todo, de vida. Porque cuando hablamos de suicidio no hablamos únicamente de cifras ni protocolos ni recursos asistenciales, hablamos de todas aquellas personas sobre las que centramos nuestras políticas. Personas que atraviesan momentos de sufrimiento que pueden llegar a ser insoportables, de familias que muchas veces no saben cómo ayudar, o de profesionales que necesitan herramientas para detectar, intervenir y acompañar, y de una sociedad que tiene que aprender a mirar la salud mental con la misma naturalidad con la que hablamos de la salud física», afirmó Torres.

Y ante la enorme responsabilidad de las administraciones públicas al respecto, el Ayuntamiento de Murcia ha querido dar un paso más, abordando la salud mental como una prioridad en su agenda. Así, ha puesto en marcha la I Estrategia Municipal de Salud Mental, la cual se sustenta en la convicción de que la salud mental no puede abordarse únicamente cuando ya ha aparecido el problema, sobre todo esa primera línea de atención primaria que trabaja en centros educativos para anticiparse. «Debemos prevenir mucho antes, especialmente con nuestros niños y jóvenes, y por eso estamos desarrollando una Guía de Promoción de Salud que nos está permitiendo poner el foco en la salud mental, llegando a más de 20.000 alumnos en el municipio de Murcia, todo ello para impulsar una mirada más amplia», añadió la concejala.

El Ayuntamiento ofrece a jóvenes espacios seguros donde expresarse y sentirse escuchados

En este sentido, desde el consistorio murciano también se está desarrollando el segundo Plan de Infancia y Adolescencia, «porque poner el foco en la prevención en edades tempranas es lo que permite proteger a los adultos». Lo hace además con la participación de los menores, pues más de 3.000 ya se han sumado a estas propuestas, y con el apoyo de más de 30 entidades que trabajan por la infancia en la Región de Murcia. Todo ellos le ha valido a la ciudad de Murcia para ser recientemente reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef.

Y es que trabajar por la infancia de forma transversal también es trabajar por la salud mental; es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos seguros, donde puedan expresarse, sentirse escuchados y adquirir herramientas para afrontar la vida.

Así, desde el Ayuntamiento de Murcia se ofrecen alternativas gratuitas y variadas a los más jóvenes, relacionas con el deporte y el arte, «porque el deporte nos enseña a perder y volver a intentarlo, a marcarnos objetivos y a recuperar la confianza en nosotros mismos, indispensable cuando atravesamos momentos difíciles. El deporte puede convertirse en un camino de transformación cuando la vida cambia de una manera radical».

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«La prevención empieza en muchos casos con una pregunta tan simple como ‘¿cómo estás? Queremos una ciudad que detecte cuanto antes, que detenga y acompañe mejor; que cuide al que sufre y también al que cuida, concluyó Pilar Torres.