Murcia amplía el aval que permite a los jóvenes cubrir hasta 44.000 euros de la entrada de su primera vivienda: estos son los requisitos

Comprar la primera vivienda sin tener que reunir de golpe miles de euros de ahorro. Ese es, en esencia, el objetivo del Aval Joven de la Región de Murcia, la línea que respalda a los jóvenes que quieren dar el salto a la propiedad y que acaba de recibir un nuevo empujón.

El Consejo de Gobierno dio este jueves luz verde a ampliar en 6 millones de euros esta línea del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), que alcanza así una dotación global máxima de 29,25 millones de euros.

La medida, que ya contaba con el visto bueno del Consejo de Administración del Icref desde el pasado 27 de julio, permitirá conceder respaldo financiero a cerca de 320 jóvenes más que quieran adquirir su primera vivienda en la Región.

Desde su puesta en marcha, el programa ya ha ayudado a 1.253 personas, con avales concedidos por un importe superior a 23,2 millones de euros. Una cifra que confirma que, más de un año después de su lanzamiento, la demanda entre los jóvenes murcianos sigue en aumento.

Qué es el Aval Joven y cómo funciona

El Aval Joven es una herramienta pensada para resolver uno de los principales obstáculos con los que se topan los jóvenes a la hora de comprar una vivienda: el ahorro previo para pagar la entrada. Aunque muchos disponen de ingresos suficientes para afrontar una hipoteca, los bancos suelen exigir que el comprador aporte de su bolsillo, como mínimo, el 20% del precio de la vivienda, puesto que las entidades financian habitualmente hasta el 80% de su valor.

Aquí es donde entra en juego el Icref: avala esa parte que supera el 80% del importe de compraventa, de modo que el banco pueda conceder una hipoteca de hasta el 100% del valor de la vivienda.

Un ejemplo práctico. Imaginemos una pareja joven que quiere comprar su primera casa por 180.000 euros. Sin el Aval Joven, tendría que reunir de antemano unos 36.000 euros (ese 20% que el banco no financia), además de los gastos de notaría, registro e impuestos. Con el Aval Joven, el Icref respalda esa parte ante la entidad bancaria, de forma que la pareja puede acceder a una hipoteca por el importe total de la vivienda sin tener que disponer de ese ahorro previo.

Quién puede solicitarlo

No todos los compradores pueden acceder a esta línea de avales. Los requisitos son los siguientes:

Tener 40 años o menos.

Que la vivienda que se va a comprar sea la primera a la que se accede en régimen de propiedad.

Contar con unos ingresos de hasta 6,5 veces el IPREM.

Que el precio de adquisición de la vivienda no supere los 220.000 euros.

Todavía hay tiempo para pedirlo: el plazo se prorroga hasta finales de 2026

Uno de los datos clave para quienes estén pensando en dar el paso hacia su primera vivienda es que todavía están a tiempo de solicitar el Aval Joven. El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que los jóvenes murcianos que cumplan los requisitos pueden iniciar los trámites sin prisa, pero sin dejarlo para el último momento, dado el elevado ritmo de concesión de avales registrado hasta ahora.