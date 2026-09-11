"Las muertes por suicidio están aumentando entre deportistas de élite y universitarios"

El deporte se asocia al bienestar, la fortaleza y la superación. Pero tras una medalla, un triunfo o un estadio lleno también puede haber miedo, ansiedad, soledad y sufrimiento. Pilar Martín Chaparro, decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (Coprm), situó esa realidad en el centro de la apertura de las VI Jornadas sobre Psicología y Suicidio, dedicadas este año a Suicidio y Deporte. Su mensaje fue claro: ni el éxito protege por sí solo la salud mental ni la exigencia de ser fuerte puede convertirse en una barrera para pedir ayuda.

«Hablar de suicidio incomoda. Es un tema atravesado por el miedo, el silencio y el estigma», señaló Martín. Frente a esa incomodidad, reivindicó la razón que llevó al Coprm a poner en marcha estas jornadas hace seis años: abordar el suicidio «desde la evidencia científica que aporta la psicología». «El silencio no previene el suicidio, lo perpetúa», advirtió.

La sexta edición ha puesto el foco precisamente en un territorio que suele asociarse con la salud y, en ocasiones, con una falsa idea de invulnerabilidad. «Decir que los deportistas son personas antes que atletas puede parecer una afirmación muy obvia, pero la experiencia nos demuestra que no es así», afirmó. Como espectadores, explicó, «consumimos marcas, goles, medallas, clasificaciones», mientras cuesta más reconocer que detrás de esos resultados existen personas que «también experimentan miedo, soledad, ansiedad» y que pueden estar sometidas a una presión desmesurada o afrontar lesiones graves.

Martín Chaparro insistió en evitar cualquier simplificación al relacionar deporte, salud mental y suicidio. La actividad física, recordó, constituye un factor de protección y numerosos estudios realizados con deportistas han encontrado menores tasas de ideación y conducta suicida que en la población general. Pero esa constatación no permite concluir que quien practica deporte sea «inmune» al sufrimiento.

Que el deporte proteja la salud mental no significa que el deportista sea inmune

De ahí, planteó, surge una cuestión esencial: «¿En qué momento la dinámica del rendimiento deportivo deja de ser un factor de protección y se convierte en factor de vulnerabilidad psicológica?». La respuesta, recalcó, exige asumir que «el suicidio es un fenómeno multifactorial y complejo». «No se debe a una lesión ni a una derrota», recordó, por lo que la mirada psicológica resulta «insustituible» para evaluar a cada persona «en su conjunto y dentro de su contexto».

La decana puso también bajo el foco determinados códigos profundamente arraigados en el deporte: «La cultura del sacrificio ciego, el mítico ‘no pain, no gain’ o la creencia de que demostrar vulnerabilidad es una debilidad». Unos patrones que, según explicó, pueden verse agravados por la socialización de género, especialmente en entornos masculinizados, donde cobran fuerza mandatos como «la autosuficiencia a ultranza» o «la supresión emocional». Son dinámicas que «levantan muros, silencian el malestar y disimulan el dolor».

Frente a ellas, defendió un cambio cultural: «Pedir ayuda psicológica no es un síntoma de debilidad, sino un acto de responsabilidad, de fuerza, de valentía». Y recurrió a una comparación sencilla: «Nadie cuestiona a un atleta cuando tiene una fractura y va al traumatólogo o al fisioterapeuta. Nadie espera que se recupere de una lesión en solitario». La atención psicológica, sostuvo, debería contemplarse con la misma normalidad.

Parte de ese cambio ya está siendo impulsado, destacó, por deportistas que han hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental. Citó a Andrés Iniesta, cuyo testimonio sobre la depresión «desmontó el mito de que el éxito profesional inmuniza»; a Álvaro Morata, que ha visibilizado sus ataques de pánico y su angustia previa a la competición; a Ricky Rubio, como ejemplo de que «el sufrimiento psicológico, incluso el grave, suele ser invisible para el entorno»; y a Carlos Alcaraz, que «aborda con absoluta normalidad y naturalidad la preparación psicológica, integrando el estrés y el manejo de la ansiedad como una dimensión tan estructural dentro del alto rendimiento como en el entrenamiento físico».

Alcaraz aborda con absoluta normalidad y naturalidad la preparación psicológica

Martín Chaparro puso también el acento en los datos que están dejando las investigaciones internacionales. Según expuso, las muertes por suicidio están aumentando entre deportistas de élite y universitarios, con especial presencia de varones y una edad media situada en torno a los 20 años, una etapa que coincide además con una elevada presión académica. Una realidad que, advirtió, no debería percibirse como algo lejano. «Nos hace preguntarnos cuánto sabemos sobre la conducta suicida en el deporte español», planteó.

Esa falta de conocimiento conecta, a su juicio, con uno de los principales retos de la prevención: disponer de información suficiente para actuar. «Lo que no se mide no se evalúa y lo que no se evalúa no se puede prevenir de manera eficaz», afirmó, reclamando así más investigación sobre la conducta suicida en el deporte español.

La psicología deportiva, concluyó, no puede quedar reducida a mejorar marcas o ganar campeonatos. «Su misión esencial es velar por la salud integral del deportista», sostuvo. Por ello reclamó profesionales de la psicología «incorporados de forma estable y reconocida» en clubes, federaciones, centros de alto rendimiento y escuelas deportivas, así como recursos, formación, evaluación y coordinación.

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También lanzó una petición directa a las administraciones: «El ámbito deportivo debe integrarse de forma explícita en las políticas públicas de prevención del suicidio». Porque el deporte, recordó, llega a colegios, universidades y barrios y constituye «un escenario estratégico, en definitiva, para cuidar la vida».