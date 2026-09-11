María del Mar Martínez-Cachá: "Tenemos que llevar la prevención a todos los grupos vulnerables"

En su primer acto público como directora general de Salud Mental de la Región de Murcia, María del Mar Martínez-Cachá, destacó el valor de la prevención ante el suicidio: «Prevenir significa llegar antes. Antes de que aparezca una crisis, de que el sufrimiento sea insoportable y, por supuesto, antes de que se produzca la conducta suicida. Por eso desde la Dirección General de Salud Mental trabajamos no solamente en la atención de aquellas personas que presentan problemas de salud mental, sino que también nos centramos en la promoción del bienestar emocional, en la prevención y en la detección precoz».

Entre algunos de estos proyectos destacan el convenio con la Asociación Kairós, donde acompañan en procesos de calma, autoestima y comunidad a través del contacto con la tierra, el cuerpo y el entorno natural, abierto a todas las personas que buscan un lugar donde parar, respirar, compartir y volver a sentirse parte de algo cercano; Tiempo de Conectar, dirigida a mayores de 65 años; los grupos de Cuidar al cuidador y el programa de Duelo no patológico, o la campaña de sensibilización ¡Grita!, dirigida a la población de entre 14 y 18 años.

En cuanto al modo de proceder, una vez se detecta la conducta suicida se activa, a través de la figura de los psiquiatras de guardia, el código Riesgo Suicida, para asegurar la continuidad asistencial. Una vez el paciente es valorado y se detecta que hay un riesgo, se gestiona el tratamiento en los centros de salud mental. El personal de enfermería llama de manera proactiva a los tres días, y a los siete días se realiza una cita presencial tanto con la enfermera como con el psiquiatra o psicólogo.

Desde la Administración también se trabaja en la ‘postvención’, así como en el acompañamiento a los supervivientes, «porque sabemos que el impacto del suicidio alcanza profundamente a familiares y seres queridos», añadió Martínez-Cachá.

Y el deporte, como una herramienta más de salud y bienestar, «genera vínculos, ayuda a desarrollar el sentimiento de pertenencia, aumenta la autoestima y la capacidad para afrontar las dificultades. Pero la otra cara de la moneda, el deporte de competición, conlleva en la mayoría de los casos una enorme exigencia, presión por los resultados y miedo al fracaso. Las expectativas propias y ajenas, o la dificultad para compaginar tantas horas de entrenamiento con estudios, trabajo y vida personal», expresó la directora general.

Noticias relacionadas

Y entonces emerge la figura del psicólogo deportivo, que no debe ayudar únicamente a mejorar el rendimiento del deportista, sino también colaborar en la gestión de todos esos momentos difíciles. «Tenemos que conseguir que pedir ayuda psicológica cuando no se está bien sea tan normal como acudir al fisioterapeuta cuando se sufre una lesión», concluyó Martínez-Cachá.