Luz verde del BOE a la baliza V-27 que llega tras la V-16: precio y dónde se coloca

Un triángulo de advertencia acompañado de ondas inalámbricas apareciendo de repente en la pantalla del coche. No es un fallo del sistema: es la señal V27, el nuevo aviso digital con el que la DGT quiere anticipar a los conductores la existencia de un peligro en la carretera, ya sea un vehículo averiado o un accidente, antes incluso de que puedan verlo con sus propios ojos.

Así lo explican desde RACE, que detallan que "si conduces un coche moderno con conectividad, es posible que en algún momento veas aparecer en la pantalla o en el cuadro de instrumentos un triángulo de advertencia acompañado de ondas o señal inalámbrica. Esa es la señal V27 de la DGT, un aviso digital que alerta al conductor de que existe un peligro cercano en la carretera, como un vehículo averiado o un accidente". A diferencia de la baliza V-16, aquí no hace falta comprar nada: es una señal virtual que se activa a través de la plataforma de tráfico DGT 3.0 cuando el sistema detecta una incidencia en la vía.

De hecho, la V27 está directamente conectada con la propia V-16, la baliza luminosa que desde el 1 de enero de 2026 sustituyó a los tradicionales triángulos de emergencia. Cuando un conductor la activa tras sufrir una avería o un accidente, el dispositivo envía automáticamente su ubicación a la DGT, y esa información puede transmitirse a otros vehículos conectados cercanos. Es en ese momento cuando salta la V27 en el cuadro de mandos, según explican desde RACE.

Eso sí, a diferencia de la V-16, la nueva señal no tiene fecha de entrada en vigor ni será obligatoria: su aparición depende de que cada vehículo cuente con la conectividad necesaria y con sistemas capaces de recibir este tipo de avisos, por lo que su implantación será progresiva y, de momento, solo llegará a los coches que ya integran estos servicios de información de tráfico.

La baliza V-16, por su parte, ha sido una de las grandes protagonistas del verano por la polémica generada en torno a su obligatoriedad, un debate que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. El director general de la DGT, Pere Navarro, ha salido en su defensa asegurando que con este dispositivo todo son "ventajas" y advirtiendo de que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

La polémica se ha desarrollado en paralelo a un verano de intensa movilidad en las carreteras españolas. El último dispositivo especial de la temporada estival concluyó a medianoche del 31 de agosto, tras unos días en los que la DGT estimó casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera. Los últimos regresos se solaparon con las salidas de quienes disfrutaron de sus vacaciones ya en septiembre, con el retorno de residentes en otros países europeos y con el desplazamiento de aficionados que viajaron hasta el Gran Premio de Aragón de MotoGP, según informó entonces la DGT en un comunicado.