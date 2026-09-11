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Lanzan un servicio gratuito de 'TV Interactiva' en la Región para prevenir la soledad no deseada

El Instituto Murciano de Acción Social ha instalado ya 14 de estos dispositivos en hogares de personas con movilidad reducida con el objetivo de alcanzar los 100 domicilios próximamente

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la presentación del nuevo servicio digital de teleasistencia

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la presentación del nuevo servicio digital de teleasistencia / CARM

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La Opinión

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La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha puesto en marcha la 'TV interactiva', un servicio gratuito para prevenir la soledad no deseada de personas mayores y con movilidad reducida, según ha informado la Comunidad.

Este nuevo dispositivo digital, incluido en el servicio regional de Teleasistencia, permite hacer videollamadas de forma sencilla a través del televisor, además de facilitar la participación de los usuarios en talleres grupales virtuales.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha visitado este viernes a Ángeles, una mujer de 80 años con un 75% de discapacidad física que reside en una zona rural de Beniel y que dispone de este dispositivo.

"Prevenimos así la soledad no deseada también en los usuarios que viven en zonas rurales o aisladas, facilitándoles el contacto con profesionales especializados para que les atiendan y escuchen cuando lo necesiten. Reforzamos el acompañamiento, poniendo a su disposición una herramienta sencilla y accesible", ha destacado la consejera.

"Además, fomentamos la detección precoz de posibles situaciones de soledad no deseada y posibles riesgos en el hogar, pues nuestro objetivo es garantizar su bienestar y facilitarles que puedan continuar viviendo en sus casas el mayor tiempo posible. La televisión es una ventana al mundo exterior y ahora, también, un dispositivo para atenderles y para que puedan relacionarse con otras personas que se encuentran en su misma situación", ha añadido Ruiz.

La 'TV Interactiva' facilita el seguimiento por videollamada de los usuarios, que pueden contactar con profesionales del servicio de Teleasistencia cuando lo requieran. Además, a través de este sistema, que forma parte de un proyecto piloto del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), reciben avisos y recordatorios en la pantalla del televisor.

El perfil del usuario que utiliza este dispositivo es una persona en situación de dependencia con una red de apoyo social limitada y que no suele salir al exterior.

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ya ha instalado 14 de estos dispositivos en hogares de usuarios de la Teleasistencia y está previsto que en una primera fase se alcance un total de 100 domicilios.

El sistema de videoatención está compuesto por un dispositivo que se conecta por la entrada HDMI del televisor, una cámara web y un mando a distancia adaptado para facilitar una navegación sencilla.

Los usuarios cuentan con el apoyo de los técnicos del servicio, que les orientan para aprender a utilizarlo y, además, se les entrega un manual de uso en lectura fácil, con ilustraciones y ejemplos, para que puedan consultar el funcionamiento cuando lo necesiten.

Talleres interactivos para grupos reducidos

Además de las videollamadas que les permite realizar este nuevo dispositivo para contactar con profesionales de Teleasistencia, con la 'TV Interactiva' participan en talleres para grupos reducidos, de seis o siete personas, en los que cuentan con la coordinación de un profesional que actúa como dinamizador.

Se trata de talleres mensuales con temáticas de interés para los participantes, que comparten experiencias y socializan a través de esta nueva tecnología.

Con el fin de que cada taller sea productivo y dinámico, los profesionales mantienen entrenamientos previos digitales individuales, a partir de los que escuchan las peticiones de los usuarios y preparan su intervención en las sesiones.

Entre los temas abordados, la gastronomía o las mascotas, y el próximo que se llevará a cabo estará centrado en las fiestas tradicionales de la Región.

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Cada sesión se extiende durante una hora y media en la que, además, hacen una pausa de hidratación, para que los usuarios beban agua, mostrándoles, a su vez, la importancia de cuidarse y de mantener hábitos saludables.

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