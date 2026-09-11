VI Jornadas sobre Psicología y Suicidio
José Alberto Pardo: "Es el momento de abrir los ojos a aquellos que prefieren tapárselos"
El director de La Opinión repasó los avances tras las seis ediciones de las jornadas
La responsabilidad de los medios de comunicación ante «un terreno tan difuso, sensible y envuelto por el tabú» como el suicidio fue asumida por José Alberto Pardo, director de La Opinión, durante su intervención en la apertura de las jornadas. «Los propios periodistas optamos a menudo por mirar hacia otro lado, y creo que ha llegado el momento de tender nuestras manos, mancharlas y exponer en ellas toda la crudeza de una realidad a la que nos enfrenta la fría estadística. No veo otro modo, y es el momento, de abrir los ojos a aquellos que prefieren cerrarlos», añadió Pardo.
Además, repasó los avances tras seis ediciones de unas jornadas que han ayudado «a que se hable de forma más habitual de esta gran problema, aunque el miedo a pronunciar la palabra suicidio haga preferible hablar de políticas para favorecer la salud mental».
Y en el ámbito político, el director de La Opinión aprovechó para denunciar la insuficiente partida económica destinada por las administraciones públicas en la lucha contra esta lacra. «No es una crítica al dinero invertido en problemáticas como los accidentes de tráfico o las adicciones, sino al olvido intencionado del suicidio por parte de nuestras administraciones», concluyó.
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