Isabel Balaguer: "Con una autoestima contingente, el deportista solo se valora cuando destaca"

Después de las aperturas y la inauguración institucional, comenzaron oficialmente las jornadas con una conferencia inaugural a cargo de Isabel Balaguer, catedrática emérita de Psicología Social en la Universidad de Valencia y Honorary Senior Research Fellow en la Universidad de Birmingham (Reino Unido). Balaguer se especializó muy pronto en la psicología aplicada al deporte, área en la que ha enfocado gran parte de su investigación.

Su presentación estuvo a cargo del psicólogo de deporte Fran Ortin, que más allá de los logros profesionales de Balaguer, quiso destacar el aspecto personal de la catedrática. Aseguró que ha coordinado a muchos profesionales de la psicología de deporte que trabajan en instituciones de primer nivel y también en deporte base: "Estar cerca de Isabel es garantía del rigor en el trabajo".

Los atletas son primero personas

Para su conferencia, Balaguer se centró en el deporte de competición, el más exigente y, por tanto, "potencialmente estresante y de alto riesgo" para la salud mental, ya que lo que se hace en una competición es definitivo y es evaluado atentamente por otros profesionales: "La evaluación puede afectar a la carrera profesional, a mi propia imagen, a mi propia identidad", apuntó la ponente.

Lo ideal son equipos interdisciplinares que ayuden a entrenar lo técnico, físico o psicológico Isabel Balaguer — Catedrática emérita en la Universidad de Valencia

Destacó la importancia de estar acompañado por profesionales que ayuden al deportista a poder afrontar esa situación de una forma saludable. "Lo ideal es que contemos con equipos interdisciplinares que puedan ayudarles a poder entrenar en lo técnico, táctico, físico o psicológico", explicó la catedrática, aunque no siempre sucede así.

Isabel Balaguer introdujo el concepto de "funcionamiento óptimo", que se refiere a poder dar todo lo que se tiene: "Muchas veces un deportista está preparado, ha entrenado, sabe lo que tiene que hacer, pero llegados al momento, los nervios, la indecisión, la excesiva activación, le llevan a que no pueda llegar a dar lo que tiene".

Existen técnicas de psicología que los atletas pueden adquirir, como el control de la presión, la focalización, la activación, etc., es decir, formas de regular conductas, emociones y pensamientos. Pero llegar a este estado optimizado no es tan fácil como simplemente escuchar, sino que es algo que se debe entrenar: "Es importante que se entrene psicológicamente como se están entrenando los otros aspectos que tiene el deportista", reafirmó Balaguer.

La compañía de los profesionales de la psicología es clave en la preparación de un atleta de élite

La autoestima, un arma de doble filo

Una de las claves para un buen rendimiento deportivo, a la vez que una buena salud mental, es la imagen que tiene el atleta de sí mismo y la vitalidad, de forma que si hay dificultades, quiera afrontarlas: "Lo fundamental es que se sientan alegres, que realmente tengan emociones positivas, que estén satisfechos con su vida", resaltó la catedrática.

Muchos deportistas han sido números uno en diferentes deportes, pero han sufrido mucho Isabel Balaguer — Catedrática emérita en la Universidad de Valencia

Por su parte, la autoestima es considerada como uno de los principales factores protectores ante el suicidio, así como un indicador clave de la salud humana. Sin embargo, el problema aparece cuando alguien se pone condiciones para quererse a sí mismo. Este fenómeno, llamado "autoestima contingente" es fácil de ver en deportistas: "Solamente me valoro cuando destaco, solamente me quiero cuando lo he hecho bien", explicó Balaguer y añadió que "muchos de ellos han sido números uno en diferentes deportes, pero han sufrido mucho; no ha habido problema o intento de suicidio, pero han sufrido".

Esto se resume en que la forma de vivir el deporte lleva al bienestar o al malestar: "Si un deportista lo que quiere es disfrutar, progresar, mejorar y tiene un objetivo en la vida, eso va a acompañar hacia el bienestar", declaró la ponente. En el otro extremo encontramos a un deportista que "tiene miedo al fracaso, realmente le asusta, se ve presionado a hacer las cosas, ahí podríamos decir que se va a dar ese malestar", concluyó Balaguer.

Por esto, un atleta debe divertirse, pues esa diversión le llevará a la motivación intrínseca, que es cuando hacemos algo y el mismo hecho de realizar la acción ya es suficiente recompensa: "No buscamos que nos den premios ni medallas, buscamos el disfrute de hacer esa acción". Pero los premios y las medallas no son algo malo a lo que no se deba aspirar, sino que "se convierten en malos cuando el disfrute no está".

Además, la ansiedad, el miedo y el exceso de entrenamiento pueden llevar al burnout, el estar quemado. Esto puede suponer un riesgo psicológico que entrenadores, psicólogos y familias deben vigilar para evitar el peor de los finales, el suicidio.