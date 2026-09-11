El 'hospital' de la fauna murciana prepara su ampliación

Un lince ibérico espera enjaulado en uno de los recintos mientras los técnicos trabajan con el collar que permite seguir sus movimientos. La batería del dispositivo había dejado de funcionar y tocaba cambiarla. A pocos metros, las instalaciones de El Valle muestran otras historias de recuperación: buitres leonados, rapaces, tortugas marinas, una cabra montés, vencejos o cigüeñuelas que han llegado hasta este centro por motivos muy distintos y con un mismo objetivo final, regresar al medio natural cuando su estado lo permita, aunque no siempre sea posible. Muchos de estos animales están condenados por diversas causas a ser huéspedes permanentes de este 'hospital' de la fauna murciana.

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, situado en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, se ha convertido en una pieza esencial para la atención de la fauna silvestre de la Región. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha destacado su dimensión y su evolución. «Estamos ante un centro de recuperación que es el referente de la Región de Murcia y uno de los centros referentes del sur de España», ha señalado durante la visita.

Las cifras ayudan a medir el volumen de actividad. Durante 2025 pasaron por sus instalaciones alrededor de 4.400 ejemplares pertenecientes a cerca de 200 especies. Los vencejos figuran entre los animales que más ingresos generan, junto con más de 200 cernícalos y más de 60 erizos registrados el pasado año. La mayoría de los animales atendidos son aves, aunque el trabajo alcanza también a mamíferos, reptiles y anfibios.

Las causas por las que llegan hasta El Valle son muy diferentes. Los impactos, la deshidratación, los atropellos, las electrocuciones, los disparos o los enmallamientos forman parte de los problemas que obligan a intervenir. En el caso de los ejemplares jóvenes de buitre leonado, la dispersión durante los primeros vuelos puede llevarlos a zonas donde no encuentran suficiente alimento o agua. El tratamiento pasa entonces por la hidratación y la alimentación hasta que recuperan las condiciones necesarias para ser liberados.

Un ejemplar de buitre leonado en el centro El Valle de la sierra de Carrascoy. / Juan Carlos Caval

El recorrido ha permitido comprobar también el trabajo con las tortugas marinas. Varios ejemplares de tortuga boba permanecen actualmente en recuperación después de sufrir enmallamientos y, si su evolución continúa favorablemente, podrán regresar al mar en las próximas semanas. El objetivo de los tratamientos es siempre que los animales recuperen la capacidad de desenvolverse por sí mismos en el medio natural.

La labor de recuperación convive con una actividad de seguimiento que resulta menos visible para quienes conocen el centro desde fuera. El collar del lince que los técnicos estaban revisando durante la visita es un ejemplo de ese trabajo, pero también lo es la información que se obtiene de cada ingreso. El centro recibe animales vivos y también cadáveres y muestras que permiten conocer las circunstancias que están afectando a la fauna.

El incremento de actividad resulta especialmente evidente al comparar las cifras actuales con las de hace una década. María José Gens, directora técnica del centro, apunta a una evolución muy significativa: «Cuando empecé a llevar el centro hace 10 años, los ingresos eran 700; estamos en 4.000». La mayor conciencia de la población hacia los animales silvestres constituye, a su juicio, una de las razones de ese crecimiento. «La gente cada vez es más sensible y cada vez trae más animales», explica.

Avanzar en calidad y cantidad

Ese aumento supone también una mayor carga de trabajo para veterinarios, biólogos y auxiliares, además de una necesidad de adaptar unas instalaciones que acumulan décadas de actividad. La Comunidad ha previsto por ello una inversión de 700.000 euros destinada a modernizar y ampliar el centro y a adecuar determinados espacios a las especies que están registrando una mayor presencia., según ha anunciado el consejero Vázquez.

El proyecto ya ha comenzado a avanzar. Gens ha explicado que la redacción está adjudicada y que la previsión es disponer del proyecto a finales de septiembre o principios de octubre para poder iniciar después la licitación de las obras. La actuación llega en un momento de crecimiento de la actividad y con la intención de que El Valle pueda asumir ese aumento de ingresos con mejores medios.

La actividad del centro tampoco se limita a la recuperación de animales. La educación ambiental ocupa otra parte importante de su trabajo. Más de 17.000 personas visitaron las instalaciones durante el año pasado y más de 9.000 lo han hecho ya durante los primeros meses de este ejercicio. Los visitantes pueden conocer los animales que no pueden regresar a la naturaleza y acercarse al trabajo que hay detrás de cada recuperación.

El consejero Juan María Vázquez procede a la suelta del águila calzada en el Parque Regional El Valle y Carrascoy. / Juan Carlos Caval

El calendario de los próximos meses traerá además nuevos retos. El final del verano coincide con la salida de muchos ejemplares juveniles y con el comienzo de la dispersión de algunas especies. A ello se suma la temporada cinegética, que permite a los técnicos obtener muestras de jabalíes, ciervos y otras especies para investigar posibles enfermedades. La colaboración con federaciones, sociedades de caza y cazadores facilita ese seguimiento sanitario.

La dimensión sanitaria adquiere especial importancia en un centro donde buena parte de los ingresos corresponde a aves. «Lo que más nos preocupa son, por ejemplo, las electrocuciones (una de las causas más frecuentes)», señala Gens, que también apunta a los casos de envenenamiento y al estudio de determinadas enfermedades por sus posibles efectos sobre otras especies, los animales domésticos e incluso la salud humana.

El cierre de la visita ha trasladado todo ese trabajo al escenario donde los técnicos aspiran a que termine cada recuperación: la naturaleza. En un saliente de una zona elevada de Sierra Espuña, un águila calzada recuperada en El Valle ha emprendido de nuevo el vuelo. Tras un periodo de aclimatación, la previsión de los especialistas apunta a que podría iniciar su migración hacia el norte de África siguiendo la costa y cruzando el Estrecho de Gibraltar.

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La imagen del águila alejándose sobre Sierra Espuña ha puesto el punto final a la jornada. Detrás quedan consultas, tratamientos, seguimientos, muestras y horas de trabajo. Delante, para ese ejemplar, queda un viaje migratorio que puede llevarlo miles de kilómetros al sur. El propósito del centro, mientras tanto, seguirá siendo el mismo: que el mayor número posible de animales pueda completar ese trayecto por sus propios medios.