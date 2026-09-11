Francisco Santolaya: "La idea es que un evento de salud, como es el deporte, no se convierta en un patógeno"

El Consejo General de la Psicología de España (COP) es el órgano que coordina y representa a los Colegios Oficiales de Psicólogos/as y los Consejos Autonómicos a nivel nacional e internacional. Por esto, la presencia de su presidente, Francisco Santolaya Ochando, en las VI Jornadas de Psicología y Suicidio supone un gran reconocimiento a la labor de los profesionales de la Región.

Así lo expresaba Pilar Martín, decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, que agradecía especialmente la presencia del máximo representante de la Psicología en España: "Supone un reconocimiento a la trayectoria y al compromiso que la profesión ha demostrado ante la prevención del suicidio".

Francisco Santolaya se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, y es Doctor en Psicología por la misma universidad. En la actualidad, además de su cargo como presidente del Consejo General de la Psicología de España, es psicólogo titular de la Unidad de Salud Mental del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde asegura haber estado trabajando «toda la vida».

El reconocido psicólogo valenciano centró su intervención en la historia de uno de sus pacientes más recientes: un joven deportista de 21 años que había intentado quitarse la vida. Como dice aliviado Santolaya, "la suerte es que la cuerda se rompió". Desde ese momento el trabajo de un psicólogo es hablar con el paciente y con su familia para conocer toda la extensión del problema y así poder ayudar a superarlo.

Pueden tener recursos, pero no se atreven a recurrir a ellos por miedo a perder su imagen idílica Francisco Santolaya — Presidente del Consejo General de la Psicología de España

Advierte que, en ocasiones, el discurso se centra en hechos puntuales, es decir, se asume con facilidad un motivo superficial por el que la persona ha llegado al extremo del suicidio, pero normalmente hay mucho más que no se observa a simple vista. En el caso de este joven, lo que podía parecer el motivo detonante era la ruptura con su pareja, pero cuando Santolaya habló con él continuadamente, descubrió que el paciente también tenía unas relaciones familiares complicadas que le habían llevado a pasar un mal momento de salud mental.

Cuesta pedir ayuda

Pero este joven, como tantos otros, era un deportista. En cada vez más clubes deportivos se implementan recursos, como un psicólogo deportivo, para aquellos que lo necesiten. Aun así, Santolaya explica que sucede algo similar en las fuerzas de seguridad: "Pueden tener recursos, pero no se atreven a recurrir a ellos por miedo a perder esa imagen idílica que se tiene", tanto de los deportistas como de policías, guardias civiles, etc. Una imagen de «tipo duro» que cuesta romper reconociendo los sentimientos, especialmente los más duros, para los que saben que es necesario pedir ayuda, pero la vergüenza y el miedo suelen ganar la partida.

Pedir ayuda se hace complicado a los deportistas, al igual que sucede con las fuerzas de seguridad

Por otra parte, el presidente del COP quiso hacer una comparación preocupante: la última cifra anual de homicidios en España es de 376, mientras que la de suicidios roza los 4.000: 3.953 personas que decidieron acabar con su vida en nuestro país en 2024. A pesar de que las problemáticas son muy diferentes, resalta la diferencia tan grande en el número de individuos que pierde la vida al año a manos de terceras personas, frente a los que se quitan la vida con las suyas propias.

Santolaya introdujo también ante los medios el concepto de deporte como algo perjudicial para aquellas personas que no tienen una relación sana con él: "La idea es que un evento de salud, como es el deporte, la actividad física, no se convierta en un elemento patógeno, por decirlo de alguna manera, en la vida de los individuos". Por esto es necesario la inclusión de profesionales de la psicología en el entorno más cercano de los deportistas, como una parte más de su rutina.

El peligro de la vigorexia

Dentro de la parte peligrosa del deporte entra la vigorexia, "la patología que es el excesivo esfuerzo, la excesiva inclinación hacia la actividad física", tal y como la define el presidente del COP. Esta enfermedad puede suponer una percepción alterada de uno mismo, la realización de ejercicio en cantidades y niveles extremos, una dieta demasiado estricta e incluso el consumo de sustancias para mejorar el rendimiento físico. En algunos extremos puede suponer también el aislamiento social, lo que supone un riesgo aún mayor para la salud mental y física del individuo.

La vigorexia es una patología del excesivo esfuerzo, la excesiva inclinación hacia la actividad física Francisco Santolaya — Presidente del Consejo General de la Psicología de España

Santolaya defiende que "el valor de los psicólogos es cuidar la salud de los deportistas y para eso tenemos una serie de técnicas científicas concretas". Pero la ciencia no es lo único que los psicólogos del deporte deben utilizar para actuar como protectores de la salud mental de la persona, sino que se debe trabajar en el ámbito educativo y con la familia para que comprendan la situación: "Hay que decirle al deportista que no utilice toda la energía en un único hito del deporte, porque eso desaparece".