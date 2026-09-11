Fran Sánchez: "Nunca se nos ocurre preguntarle al deportista cómo se siente"

No nos resulta nada raro, antes de cualquier competición, que las preguntas de turno al deportista se ciñan a su estado físico. Le damos, quizás, demasiada importancia a cómo ha dormido la noche de antes, o a si sus molestias le pueden condicionar en su desempeño, pero dejamos pasar por alto el factor psicológico. «Nunca se nos ocurre preguntarle cómo se siente», afirmó el director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, durante la apertura de las jornadas.

Porque hablar de salud mental en el deporte no es hablar de un problema ajeno al propio deporte: «Es hablar del deportista, del que gana y el que pierde, del que bate un récord y el que se queda a unas décimas, del que vuelve tras lesión o el que regresa tras un tiempo de inactividad. No hablamos de la élite, que cobra millonadas, pues el 99% de los deportistas de este país no sabe qué hacer cuando termina su carrera deportiva», añade Fran Sánchez.

Y esa es una realidad; la gran mayoría de los deportistas, una vez desligados de la competición, se topan de bruces con una realidad para la que no habían sido entrenados. Todo aquel que quede fuera del minúsculo círculo de ‘afortunados’ que solucionan su vida y la de unas cuántas futuras generaciones a base de ceros en su cuenta, deberá afrontar qué a partir de los 30 o 40, cuando la ‘vida útil’ de un deportista suele llegar a su fin.

Se les ‘endiosa’ muy fácilmente en ocasiones, y no juega a su favor, pues proyectamos en ellos una imagen perfecta imposible de conocer el fallo, y cuando este llega, el impacto en el deportista puede llegar a ser difícil de asumir. «No queremos deportistas que tengan que ser fuertes todo el rato, queremos deportistas que puedan tener las herramientas para solventar sus problemas. Y no hace falta poner en tela de juicio el deporte de alta competición para ello. Porque son los deportistas de élite quienes deciden por ellos mismos formar parte de ese mundo. Si queremos estar al lado de nuestros deportistas, quizás nuestra obligación no sea solamente ayudarles a llegar más lejos, también tenemos que asegurarnos de que lleguen bien», expresó del director general.

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Y en ese acompañamiento, la labor de las administración pública no puede discriminar entre deportistas de ‘primera’ y ‘segunda’. No importa lo abultado de su palmarés ni lo reluciente del oro con el que hayan escrito sus nombres en sus respectivos deportes. Porque todos hemos sido deportistas en algún momento de nuestra vida, y acogemos con los brazos abiertos programas e iniciativas como DeportivaMente o el programa Activa, que desde el Gobierno regional nos recuerdan que todos merecemos el mismo cuidado y atención, sean cuales sean nuestros triunfos.