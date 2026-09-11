Los delitos sexuales entre menores aumentaron un 8,4% en la Región de Murcia durante 2025

La Fiscalía de la Región de Murcia registró en 2025 un aumento del 12,8% en la incoación de procedimientos judiciales penales, según la Memoria de Actividad de la Fiscalía correspondiente a ese ejercicio, presentada este viernes por el Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, en la Asamblea Regional.

Díaz Manzanera ha presentado la memoria a la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, así como a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios, en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según ha informado la Asamblea Regional.

Por tipologías delictivas, el Fiscal Superior ha señalado un ligero incremento de los delitos contra la vida y un aumento más significativo de los delitos de lesiones. Dentro de esta última categoría, no obstante, han descendido ligeramente las lesiones relacionadas con la violencia contra la mujer y la violencia de género. Asimismo, la memoria refleja un ligero descenso de los delitos contra la libertad sexual y contra el patrimonio.

Uno de los aspectos que ha suscitado la preocupación del Fiscal Superior es la evolución de los delitos cometidos por menores contra otros menores, especialmente los relacionados con la libertad sexual, que aumentaron un 8,4% durante 2025.

Díaz Manzanera también ha llamado la atención sobre los casos de acoso escolar a través de las redes sociales, que ha relacionado con el acceso cada vez más temprano de los menores a las nuevas tecnologías e internet.

El Fiscal Superior ha puesto asimismo en valor el trabajo realizado por los fiscales de la Región durante 2025 y ha señalado que, pese a la creación de siete nuevas plazas, la carga de trabajo continúa por encima de la media nacional.

La plantilla ha pasado así de 72 a 79 fiscales, aunque Murcia mantiene, según Díaz Manzanera, la ratio más elevada de habitantes por fiscal, con unos 22.000 habitantes por cada miembro de la carrera fiscal, frente a una media nacional inferior a los 18.000.

En este contexto, ha trasladado a la Asamblea Regional la necesidad de avanzar en la ampliación de las plantillas de fiscales y funcionarios, así como en la creación del desdoblamiento entre la Fiscalía Superior y la Fiscalía Provincial.

También ha pedido el respaldo de la Cámara para agilizar los proyectos de construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena y del nuevo Palacio de Justicia de Molina de Segura.

Noticias relacionadas

Finalmente, Díaz Manzanera ha agradecido la visita realizada el pasado 13 de abril por la presidenta de la Asamblea Regional y los portavoces de los grupos parlamentarios a la Fiscalía de Murcia y ha destacado la importancia de mantener la colaboración institucional entre ambas instituciones.