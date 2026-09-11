"Cuando dejé el deporte no supe que tenía que pasar el duelo. Me he encontrado 30 años después"

El testimonio en primera persona que ofreció este jueves la subcampeona del mundo de kárate Almudena Briones dentro de la jornada de Psicología y Suicidio celebrada en el Colegio de Psicología de la Región de Murcia puso sobre la mesa la realidad de lo que supone para estos profesionales cerrar una etapa como deportista de alto nivel y encontrarse de nuevo a sí misma como Almudena, sin el apellido de subcampeona del mundo.

Durante su intervención, la deportista reconoció que después de 30 años ha cerrado la etapa del duelo y ha logrado «dejar el ego de lado».

En su caso, Briones fue la que dio el paso y decidió apartarse del deporte profesional. «Fue una decisión propia», dice, y lo hizo porque así lo consideró necesario en ese momento, sin estar empujada por ninguna lesión o cualquier otro motivo físico.

Llegó el día en el que subió al tatami y dejó de sentir lo que sentía al principio de su carrera, según recuerda, y ahí fue cuando tuvo claro que esta etapa tocaba a su fin.

En ese momento, a diferencia de otras personas, ella contaba con la ventaja de que era economista de formación y tenía claro que cuando dejara el deporte profesional se dedicaría a ello. Pero esto no le evitó el trance de tener que volver a reencontrarse con ella misma.

Con una energía desbordante, Almudena expuso este jueves su trayectoria y su etapa como deportista de alto nivel, en la que contaban con una ayuda al final de su trayectoria para superar la depresión poscompetición, tal y como se llamaba en ese momento el apoyo psicológico del que disponían. «Pero le dije a mi psicólogo que yo no necesitaba eso», sostiene, ya que se veía capaz de iniciar la nueva etapa por sí misma, algo que finalmente no fue así.

Ahora, mirando ese momento con la ventaja que otorga el tiempo, Briones explica que «la alta competición neurotiza» y lo hace hasta el punto de que siempre se exigía más: la carrera más difícil, la especialidad más difícil y, para complicarlo aún más, en el menor tiempo posible.

«En ese momento no supe que tenía que pasar el duelo, es algo de lo que me enteré después, y es algo necesario», afirma. Por ello, «empecé terapia, estoy medicada, pasé por una enfermedad mental y me he encontrado 30 años después», afirma.

Esa ruptura con su vida anterior es lo que ella califica como un salto desde el alto nivel a la vida civil. Un tránsito que pensó hacer sola porque «siempre fui muy reacia a la medicación y pensé que podía con todo».

Sin embargo, afirma que las Olimpiadas de Atlanta «las vi sin dejar de llorar porque cada uno vive su duelo cuando le toca y el mío fue ese momento después de estar prácticamente un año en shock».

La deportista enumeraba este jueves algunos de los baches que suelen encontrar por el camino los profesionales que están en esta situación y reconoce que «se trata de un proceso catártico en el que, en ocasiones, es necesario identificar antes lo que nos hace infelices que lo que nos hace felices para así poner solución».

En la tesis que acaba de presentar hace un estudio sobre este momento y reconoce que quienes peor lo pasan son los hombres que se han dedicado al deporte y que al terminar no tienen un plan B ni cualificación académica y que, además, asumen el peso de ser los cabeza de familia.

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Preguntada por si volvería a elegir el deporte de alto rendimiento, tiene claro que lo haría «sin dudarlo», aunque considera necesario que exista un mayor apoyo psicológico.