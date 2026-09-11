Más declaraciones de la Renta que nunca en la Región de Murcia por el tirón del empleo en el último año

Nunca hubo tantas declaraciones de la Renta presentadas como este año entre los contribuyentes de una Región de Murcia que registra el mayor crecimiento porcentual de todas las comunidades autónomas de régimen común en la campaña de 2025, con un incremento del 5,93 por ciento respecto al año anterior, frente al 4,55 por ciento de media nacional.

Así lo dio a conocer este viernes la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante su visita junto al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, a la oficina de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) de la localidad, donde destacó que “estos datos son un reflejo de la fortaleza de nuestra economía y, especialmente, del crecimiento del empleo. Cada vez hay más personas trabajando, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, y eso se refleja también en nuestras declaraciones de IRPF y en una mayor aportación al sistema”.

En términos absolutos, la Región contabilizó 839.328 declaraciones de IRPF en 2025, frente a las 792.333 de 2024, lo que supone 46.995 declaraciones más y un crecimiento de 1,38 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Durante su visita, la consejera también informó de las atenciones ofrecidas por la oficina Molina de Segura, que ha recibido a 19.964 personas entre las sucursales de Molina Centro y Altorreal, en los ocho primeros meses de 2026, lo que representa más del 10 por ciento de toda la atención presencial de la ATRM. La Agencia regional cuenta con una red de 36 oficinas repartidas por todo el territorio regional, las cuales registraron 285.708 visitas durante 2025, mientras que hasta el 31 de agosto de 2026 se contabilizan 193.677.

“Estas cifras son posibles gracias al compromiso y la profesionalidad de los empleados públicos de la ATRM. La atención cercana, especializada y de calidad que prestan cada día, ha sido reconocida por numerosos contribuyentes y constituye el principal valor de esta oficina”, afirmó López Aragón.

La sede de la ATRM en Molina de Segura está activa desde el año 2017 y en 2024 fue completamente remodelada, al tiempo que asumió nuevas competencias, dotando al centro de unas instalaciones más adecuadas para la atención a los ciudadanos.

“La oficina de Molina de Segura se consolida como uno de los centros con mayor actividad de la ATRM, no solo como punto de información, sino como un centro de gestión y acompañamiento al ciudadano, apuntó López Aragón”.

Puntos presenciales

La ATRM participó en la campaña de la Renta mediante un dispositivo de atención presencial y telefónica que ha permitido confeccionar 5.931 declaraciones de IRPF.

La Comunidad cuenta con tres puntos de atención presencial para presentar la declaración de la renta, y es que a los centros de Murcia y Cartagena se ha sumado este año la oficina de Molina de Segura, donde se gestionaron 445 citas durante el periodo de asistencia a los contribuyentes.

“Los resultados obtenidos reflejan tanto la capacidad organizativa del dispositivo desplegado como la implicación de los empleados públicos que han participado en él. Seguimos trabajando para ofrecer una atención cercana, especializada y de calidad, especialmente a quienes necesitan un acompañamiento presencial para relacionarse con la Administración tributaria”, concluyó la titular de Hacienda.

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De esta forma, el Gobierno regional continúa acercando la Administración tributaria a los ciudadanos, facilitando una atención más próxima, accesible y eficiente, y poniendo de manifiesto el valor de la colaboración institucional entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos.