La ‘cresta africana’ dispara el calor en España, pero Murcia se libra: la Aemet avanza qué pasará con las temperaturas este fin de semana

La Región de Murcia respira aliviada. Mientras gran parte de España se prepara para un nuevo golpe de calor de pleno verano de la mano de la conocida como 'cresta africana', que llevará los termómetros hasta rozar los 40 grados en el suroeste peninsular entre el domingo y el martes, la Comunidad murciana quedará al margen de ese repunte térmico.

Así lo confirman tanto los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como las declaraciones a La Opinión de Murcia del meteorólogo de la Aemet en la Región, Juan Esteban Palenzuela.

Un fin de semana sin sobresaltos térmicos

Según explicó Palenzuela a este periódico, las temperaturas mínimas y máximas de los próximos días en la Región van a sufrir pocos cambios respecto a los registros de este viernes. "Quizá algunos ascensos ligeros en las máximas", apunta el meteorólogo, pero en la dinámica general seguirán estas temperaturas tan frescas. Un escenario que contrasta con el que se vivirá en buena parte del país, donde la irrupción de una masa de aire cálido de origen sahariano disparará las máximas hasta los 37-39 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, con picos puntuales de 40 grados.

El delegado territorial de Aemet destaca además que los municipios del interior de la Región dicen adiós, al menos por ahora, a las noches tropicales, es decir, a esas noches en las que el termómetro no baja de los 20 grados. Las mínimas se mantendrán por debajo de esa cifra, lejos del ambiente bochornoso que sí se instalará estos días en otras zonas de España, donde las mínimas tropicales ganarán terreno en el litoral mediterráneo, Extremadura y ambos archipiélagos.

Lloviznas ocasionales en el litoral durante el sábado

El fin de semana no vendrá exento de nubes. Palenzuela no descarta lluvias débiles ocasionales en los municipios del litoral: Águilas, Cartagena, Mazarrón, San Pedro, San Javier y Los Alcázares. Así lo confirma también la previsión oficial de Aemet para el sábado, que anticipa cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas que pueden ir acompañadas de lloviznas dispersas y ocasionales. El viento soplará flojo y variable, con tendencia a componente este a partir del mediodía y rachas ocasionalmente moderadas.

Estas son las temperaturas previstas por Aemet para el sábado en los principales municipios de la Región:

Murcia : 19º de mínima y 32º de máxima

: 19º de mínima y 32º de máxima Cartagena : 21º y 30º

: 21º y 30º Lorca : 16º y 31º

: 16º y 31º Caravaca de la Cruz : 12º y 29º

: 12º y 29º Yecla: 13º y 28º

El domingo, sin cambios y con nubes matinales

De cara al domingo, Aemet mantiene el mismo patrón: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas durante las horas matinales, y temperaturas sin cambios respecto a la jornada anterior. El viento volverá a soplar flojo y variable, tendiendo a componente este por la tarde.

Las temperaturas previstas para el domingo son:

Murcia : 19º y 31º

: 19º y 31º Cartagena : 21º y 30º

: 21º y 30º Lorca : 16º y 30º

: 16º y 30º Caravaca de la Cruz : 11º y 28º

: 11º y 28º Yecla: 12º y 28º

Un viernes con la resaca del temporal

La previsión llega después de una semana marcada por la inestabilidad. El pasado miércoles, una tromba de agua descargó en cuestión de minutos sobre Murcia capital y pedanías como El Palmar o La Alberca, convirtiendo varias calles en auténticos cauces y dejando vehículos atrapados, vías cortadas y numerosos destrozos. La lluvia llegó a los 44 litros por metro cuadrado según los registros oficiales, aunque la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, elevó esa cifra hasta los 67 litros por metro cuadrado en zonas cercanas al Reguerón. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 llegó a gestionar más de 238 llamadas por incidencias relacionadas con el temporal en toda la Región.

Aquel episodio obligó a suspender buena parte de la programación de la Feria de Murcia y provocó el derrumbe del arco decorativo del Puente de los Peligros, además de afectar a Cartagena, Torre Pacheco, San Javier y varios puntos del entorno del Mar Menor.

¿Y la cresta africana? Por qué no llegará a Murcia

La denominada 'cresta africana' es una dorsal o cresta anticiclónica asociada a la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África. Este fenómeno favorece un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día, y su impacto más severo se concentrará entre el domingo y el martes en el suroeste peninsular: los valles del Guadalquivir y del Guadiana podrían rozar los 40 grados, mientras que en amplias zonas de la Península las máximas se situarán entre 8 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas.

Sin embargo, tal y como reflejan los propios datos de Aemet para la Región de Murcia, este episodio de calor extremo no tiene, de momento, reflejo en la previsión murciana. Las máximas para el fin de semana en la Comunidad se mantendrán en el entorno de los 28-32 grados, sin el salto térmico que sí sufrirán otras comunidades del centro y el suroeste del país, y las noches seguirán sin alcanzar el umbral tropical en el interior de la Región.