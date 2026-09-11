Autoexigencia y el fin de una etapa llevan al deportista a ideas suicidas

El deporte es una de las herramientas que ayuda en el cuidado de la salud mental: reduce el estrés, libera endorfinas y estimula neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Sin embargo, este no tiene el mismo efecto cuando quienes lo practican son deportistas profesionales o de élite.

La presión extrema, el miedo al fracaso, las lesiones, la propia autoexigencia y los resultados son losas que pesan en la mochila de quienes se dedican al deporte de forma profesional y que pueden tener un efecto negativo en su propia salud mental. Precisamente este hándicap es el que se ponía sobre la mesa este jueves, coincidiendo con el Día Mundial de Prevención del Suicidio, en la VI Jornada sobre Psicología y Suicidio: Suicidio y Deporte, organizada por el Colegio de Psicología de la Región de Murcia y La Opinión, un encuentro en el que deportistas y psicólogos especialistas debatían sobre prevención, acompañamiento y las necesidades que aún existen en este ámbito.

El cuidado de la salud mental en el deporte profesional es un pilar tan importante como el entrenamiento físico, aunque históricamente ha estado invisibilizado bajo el mito de la fortaleza constante.

Tras conocer casos reales y el trabajo de los profesionales quedan claras dos cuestiones: es necesario reforzar el papel de los psicólogos deportivos que trabajan junto a atletas, futbolistas o tenistas y, por otro lado, resulta fundamental realizar estudios serios y con rigor para conocer la realidad de la que se parte, ya que en España no existen estadísticas oficiales ni trabajos que profundicen en el suicidio en deportistas profesionales o amateurs.

Los últimos datos de los que dispone el INE referentes al año 2025 -aún provisionales- muestran un crecimiento de los suicidios en la Región de Murcia al pasar de los 105 registrados en 2024 a los 131 del pasado año, en contra de la tendencia descendente nacional en los tres últimos ejercicios.

Sin embargo, en ellos no se detallan profesiones ni se conoce a qué ámbitos pertenecen cada una de las personas.

Para tener cifras recientes sobre salud mental en deportistas hay que ir a los resultados de un metanálisis publicado en el 2019 en el British Journal Sports Medicine, que estudió a más de 3.000 atletas de élite en activo. En este caso, la prevalencia de síntomas y trastornos de salud mental oscilaba entre el 19% para el abuso de alcohol y el 34% para la ansiedad y la depresión. El trabajo, que también hizo un seguimiento de más de 1.500 deportistas retirados, arrojó, por otro lado, que la prevalencia de síntomas y trastornos de salud mental oscilaba entre el 16% para la angustia y el 26% para la ansiedad o la depresión.

Otros trabajos cifran la tasa de ideación suicida en atletas profesionales entre 6,9% y 18%, y en atletas universitarios entre 3,7% y 6,5%.

El psicólogo Víctor Contreras, coordinador del Grupo de Trabajo de Deportes en el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, detalla que el deportista profesional tiene que enfrentarse a varias aristas que pasan factura a su salud mental. Entre ellas destaca el estrés que sufren por cuestiones económicas, ya que «habitualmente tienen bajos salarios y continuamente deben hacer frente a problemas de financiación, a los patrocinadores o las becas, que en muchas ocasiones dependen o van directamente ligados a los resultados que obtengan, lo que genera un gran estrés».

Además, está tanto el desgaste físico como psicológico, con entrenamientos constantes, poco tiempo de vacaciones o para desconectar y una vida dedicada a prepararse continuamente para las competiciones. «En los casos de deportistas de alto rendimiento vemos que pueden llegar a rozar la obsesión, ya que tienen un pensamiento repetitivo que les llega a molestar, y están obsesionados con los resultados», explica. En estas situaciones «debemos trabajar con ellos las expectativas que tienen para reducir esa presión».

Otro de los elementos de desgaste mental son las lesiones, ya que la gravedad de algunas de ellas pueden hacer que el proceso de recuperación se alargue. «Ante estos casos trabajamos con el deportista la readaptación, el regreso y el miedo a recaídas o nuevas lesiones», detalla Contreras.

No obstante, señala que cada deporte tiene sus características y mientras que en el golf, el tenis o el ajedrez los deportistas necesitan financiación para poder competir, que puede ser de hasta 60.000 euros, en el fútbol se pueden pasar un año en el banquillo sin problema y volver a seguir jugando; en atletismo o maratón tienen un mayor desgaste físico; y en esquí sufren más lesiones y fracturas.

El fin de la etapa profesional también supone un shock para muchos deportistas que tienen que reinventarse.

Factor protector

Pese a que no hay datos concretos de España, el responsable del Grupo de Trabajo de Deportes en el Colegio de Psicología remite a los que se han realizado en EEUU y en los que se indica que los suicidios entre deportistas son menores que entre el resto de la población, «por lo que se podría decir que el deporte es un factor protector».

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En otro nivel se encontraría el deporte base, el que practican niños desde edades tempranas en diversas disciplinas, y en el que también se incrementa el nivel de exigencia en muchas ocasiones. Por ello, desde el Colegio de Psicología se echa en falta que las federaciones deportivas inviertan tiempo y dinero para evaluar la salud mental de los federados y se investigue sobre ideación suicida, quizá por el miedo al estigma, contando con los psicólogos únicamente para mejorar el rendimiento y dejando en un segundo plano la prevención.