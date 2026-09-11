Apoyo psicológico para el deportista y el entrenador

En el deporte, durante décadas, era tabú el psicólogo. Pero hoy en día no solo los deportistas lo necesitan, también los entrenadores para poder tener las herramientas para prevenir e identificar los momentos de crisis. En el debate ‘Jugada a Tres’ de la VI Jornada sobre Psicología y Suicidio: Suicidio y Deporte, organizada en colaboración con La Opinión, Toñi Martos Moreno, directora del departamento de psicología de la Fundación Blanca, Lucía Guisado, exseleccionadora nacional del equipo femenino español de gimnasia artística, y el entrenador y regatista mallorquín Javier Vilariño, pusieron el foco tanto en los deportistas como en los técnicos que los dirigen.

Martos lleva treinta temporadas como psicóloga del deporte. Ella considera que «el día que hablemos solo de salud habremos avanzado una barbaridad, porque separar salud física y mental es algo inviable», y critica que «no todas las federaciones deportivas permitan el trabajo de los psicólogos». Además, desveló que en la Fundación para la que trabaja, vinculada al legado que dejó la esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa, que falleció en 2019 como consecuencia de los problemas de salud mental que padecía, «tenemos puesto el número de teléfono por todos los lugares para informar de dónde pueden pedir ayuda».

La gimnasia fue uno de los primeros deportes en España que incorporó la figura del psicólogo. «Empezamos a trabajar en 1988 y ha ayudado a gestionar todo tipo de factores, como saber conciliar el sueño la noche de antes de competir, o asumir que hay que tener unos resultados y que el deportista está para ganar medallas», explicó Guisado, quien hubiera deseado que en un deporte de tanta exigencia «el psicólogo hubiera llegado antes».

En la vela, sin embargo, no está tan asumido ese rol. «Sigue siendo un deporte muy tradicional y nos ha costado más, hemos sido más reticentes. Por suerte, en mi club siempre hemos contado con el psicólogo, pero en otros se ve como una debilidad y se prejuzga», destaca Javier Vilariño, quien tras ser campeón de España y vivir episodios de depresión con apenas 14 años -«me autolesionaba», desveló-, estudió Psicología para aplicarla a la vela, donde ahora es entrenador.

Pero no solo los deportistas necesitan al apoyo psicológico, también es necesario para los entrenadores. «En mi deporte puedo enfrentarme a lo que se me ponga por delante, pero en salud mental, no. En 2019 surgió en la gimnasia el trabajo de los psicólogos con los entrenadores y fue el mejor regalo que me hicieron. A partir de ahí empecé a gestionar de otra manera. Al ser la líder del equipo lo necesitaba más, pero hubo recelos entre otros componentes del cuerpo técnico. Éramos tres personas y no todo el mundo lo acogió igual».

El apoyo de un especialista en salud mental permite a los entrenadores a identificar signos de crisis en los deportistas. «Los entrenadores suelen pedir ayuda cuando están perdiendo el control de la situación y cuando se les va de madre, que suele ser ya tarde», reconoce Vilariño, un hecho que escenificó Guisado con un caso real que vivió con una gimnasta: «Empezó a hacer cosas que no eran del todo normal y que no queremos ver. Fue relacionado con la alimentación. Entré en pánico con un tema así tan delicado, pero con ayuda se encauzó y se recondujo. Situaciones así te ponen en situación de cuerda floja porque no sabes qué hacer».

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«Señales muy claras son la soledad y el aislamiento», puntualizó Martos, quien también añadió que se suelen dar «cambios en la conducta que se notan mucho, como problemas de sueño. Y cuando hay una señal así, no esperemos a que se ponga en el semáforo en rojo, tenemos que aprender a pedir ayudar», como hizo en su día Vilariño, quien desveló que «a mí me gustaba estar aislado de todo el mundo, pero cuando en tierra y en agua estás solo y tienes conversaciones contigo, es porque esa persona no se siente válida o vital para la vida. Esa es una señal de que estamos en ámbar».