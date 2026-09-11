‘ActivaMente’: cuando la actividad física también ayuda a cuidar la salud mental

El deporte puede fortalecer el cuerpo, pero también ofrecer apoyo cuando el malestar golpea. Isabel Ayala defendió, durante la clausura de las VI Jornadas sobre Psicología y Suicidio: Suicidio y Deporte, su capacidad para contribuir al bienestar emocional y ayudar a afrontar las dificultades del día a día. La consejera de Salud situó además la prevención del suicidio en un terreno necesariamente compartido: profesionales respaldados, coordinación entre ámbitos y una respuesta capaz de actuar «antes de que el dolor se vuelva insostenible».

Ese vínculo entre actividad física y bienestar fue uno de los ejes de su intervención en el encuentro, organizado por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (Coprm) y La Opinión de Murcia. Ayala quiso alejar la práctica deportiva de una lectura exclusivamente física. «Muchas veces solamente pensamos en el beneficio físico que obtenemos con el deporte», señaló, antes de destacar una dimensión menos visible pero igualmente relevante: «Muchas veces supone un refugio para la mente».

La responsable regional de Salud relacionó esa idea con la disciplina cotidiana y con la capacidad de encarar los problemas paso a paso. «Es una forma de entender que las batallas se luchan día a día, es una forma de ganar disciplina día a día en nuestra vida cotidiana», afirmó. Una reflexión que conectó con el enfoque elegido este año por las jornadas, centradas precisamente en la relación entre suicidio y deporte.

Programa ‘ActivaMente’

Ayala aprovechó ese planteamiento para detenerse en ‘ActivaMente’, el programa impulsado desde el ámbito regional de Salud Mental. Según explicó, está dirigido a personas que acuden a Atención Primaria con situaciones de malestar emocional que no tienen por qué estar vinculadas a un trastorno mental grave ya diagnosticado. Estos pacientes pueden participar en grupos de apoyo psicológico con talleres semanales orientados a adquirir estrategias para afrontar estrés, ansiedad u otras circunstancias que afectan a su vida cotidiana.

Actualmente el programa cuenta con 14 grupos activos y «este año han pasado 500 personas» por ellos. El programa incorpora asimismo la posibilidad de participar en un proyecto de ejercicio físico supervisado por un especialista en deporte, con el objetivo de sumar esa vertiente de la actividad física al abordaje del bienestar emocional.

‘ActivaMente’ comenzó a implantarse progresivamente en 2023 dentro de la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026. Desde su puesta en marcha, cerca de 1.000 pacientes derivados desde Atención Primaria han completado su participación en los grupos. Estos están repartidos en siete municipios: seis en Murcia, dos en Alcantarilla, dos en Cartagena y uno en Lorca, Molina de Segura, Santomera y Alhama de Murcia.

El programa cuenta con una guía que sustenta las sesiones, la creación de un protocolo de investigación y el diseño del material audiovisual que se usa en cada uno de los grupos.

Ayala también abordó específicamente la prevención del suicidio. La consejera sostuvo que la respuesta «exige tener unos profesionales respaldados» y, sobre todo, disponer de «una estrategia coordinada que nos permita actuar ante el dolor y antes de que el dolor se vuelva insostenible». El mensaje puso el acento en la anticipación y en la necesidad de articular una actuación conjunta, lejos de respuestas aisladas.

En ese marco, reivindicó también la utilidad de encuentros como el celebrado ayer. «La ciencia, el periodismo, el ámbito colegial se unen para romper el estigma», subrayó. Para Ayala, estos espacios permiten trasladar a la sociedad un mensaje muy importante: «Pedir ayuda es un acto de valentía y jamás se debe negar».

La consejera recordó además que la Consejería de Salud respalda estas jornadas desde su primera edición y agradeció al Coprm y a La Opinión que mantengan una convocatoria concebida para visibilizar y concienciar sobre el suicidio no solo entre los profesionales sanitarios, sino en el conjunto de la sociedad.

El reconocimiento se extendió a quienes trabajan directamente en este ámbito. A los profesionales de la Psicología les agradeció «esa red de seguridad que sostienen cuando las fuerzas faltan» y a los medios de comunicación, su labor de «informar con rigor y sensibilidad». También trasladó su agradecimiento a las personas que participaron en las jornadas para aprender y plantear soluciones.

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Ayala cerró su intervención admitiendo que queda trabajo por delante, aunque «encuentros de este tipo apuntan en la dirección adecuada». «Sigamos trabajando juntos como un equipo», pidió. El mensaje final condensó el sentido de toda su intervención: reforzar la prevención, favorecer que quien atraviesa una situación de sufrimiento pueda pedir ayuda y lograr que «en la Región de Murcia nadie tenga que jugar esta batalla en soledad».