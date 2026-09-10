El talento y la dedicación marcan el acento femenino de la Región de Murcia

Los ejemplos de iniciativas, proyectos y casos de éxito protagonizados en diferentes ámbitos de la sociedad por mujeres en la Región de Murcia brillan por su presencia, y como ya es habitual, los premios +Woman, organizados por el diario La Opinión, asoman en el horizonte con el objetivo de reconocer ese talento y dedicación que día a día se escribe en femenino en nuestra tierra.

Las ganadoras de las diferentes categorías fueron elegidas tras la deliberación ayer de un jurado conformado por Elena Almagro, técnico responsable de la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades; Carmen Muñoz, presidenta de Colabora Mujer; Ana del Pilar Martín, presidenta de Asicorreo; Ana Cristrina Rubio, directora gerente de Asicorreo; José Antonio Meseguer, responsable de Comunicación de CaixaBank; Ángeles Fernández, decana del Cofirm(Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia); María Asunción Estrella, Ceo de Liarla Parda Joyas; Lola García, redactora jefa del diario La Opinión; Noemí Muñoz, presidenta de OMEP (Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas); Marisol Guerrero, responsable de Comunicación de Konery; Mery Palmer, responsable de Comunicación y Marketing de Sedauto; David Conesa, responsable de comunicación de Grupo Orenes en la Región de Murcia; y María José Moreno, presidenta de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. Nombres propios tanto de la política como del tejido socio-empresarial de la Región que garantizan un proceso de selección representativo.

Pero aún habrá que esperar un poco para conocer a las premiadas, el próximo 24 de septiembre, en la Sala Black Box de Odiseo (20.00 horas), presentada por Beatriz Salazar, coordinadora de RSC y Comunicación en Grupo Orenes, en la que no solo se reconocerá el talento femenino, sino que también se reivindicará la figura de la mujer como emprendedora mediante una mesa de debate. El evento, que concluirá con una actuación musical acompañada de cóctel, cuenta con el patrocinio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), Caixa y Sedauto. Además, colaboran entidades como el Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Konery, Asicorreo o ElPozo Bienestar, lo que se suma a los agradecimientos a Alma Secret, Soy Florista, Fernando Hijo y Liarla Parda Joyas.

Más reconocimientos

Los Premios +Woman 2026 presentan, al igual que en la edición anterior, la novedad de dos nuevas categorías. A las ya conocidas de Deporte, Digital y RR. SS., Arte, Talento y Emprendimiento y Trayectoria Profesional, se suma este año la de Ciencia, en claro reconocimiento de un sector que en las últimas décadas visibiliza cada vez más la labor de la mujer en el ámbito de la investigación.

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Jornadas de divulgación como las que se desarrollan en fechas tan marcadas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia ayudan, precisamente, a visibilizar el papel femenino en el ámbito científico.