Tensión y rifirrafes entre trabajadores de los autobuses y usuarios en plena manifestación en Murcia: del "caminan como tortugas" a los gritos de "ratas"

Del desconcierto y las dudas ante el retraso de los autobuses a la indignación absoluta en muchos casos. La primera jornada de huelga de trabajadores de autobuses urbanos e interurbanos en la Región de Murcia provocó varios rifirrafes entre los propios empleados que se estaban manifestando en Murcia y aquellos pasajeros que necesitaban coger el autobús y que no se enteraron de que este jueves comenzaban los cuatro días de paros convocados y con servicios mínimos.

El enfado de los vecinos llegó a más cuando vieron que la protesta obligó a cortar buena parte del centro de Murcia, como la Gran Vía hasta el Ayuntamiento de Murcia. Era el caso de León Lipes, un vecino mayor que permaneció sentado más de una hora en la parada de la Plaza Santa Isabel de Murcia a la espera de que pasase un autobús que le llevase al hospital Reina Sofía para realizarse una prueba médica que estaba esperando desde "hacía meses".

Al ver pasar a las decenas de trabajadores que cortaban el paso del tráfico en la Gran Vía, les metía prisa: "Son cuatro gatos y caminan como tortugas. ¡Vayan más rápido, hagan deporte!", les decía mientras algún que otro manifestante le contestaba que "cogiese un taxi".

"Siempre los damnificados somos los demás", lamentan los vecinos

Los comentarios no sentaban bien a algunos de los manifestantes: "Y luego tenemos que llevar a esta gente corriendo en los autobuses. Este es el apoyo que tenemos aquí", lamentaba. "No voy a llegar a la cita; siempre los damnificados somos los demás. No sabía nada de la huelga y nadie nos ha dicho nada. Es una verdadera lástima", denunciaba por su parte el hombre mayor.

Minutos después, otra vecina increpaba a los manifestantes de USO, UGT y Comisiones Obreras al ver la marcha al poco de que llegasen a la Glorieta: "¿Para esto cortan la Gran Vía? ¿Para cuatro ratas?", decía en un tono despectivo. El comentario lo oyeron varios de los trabajadores, que se dieron la vuelta inmediatamente para gritarle que "luego querrá autobuses nuevos". La tensión se notaba en el ambiente: "¿Nos llama ratas? No critiques y únete. Estamos luchando por tus derechos también", le profirieron a la mujer, que inmediatamente se marchó de la zona.

Los motivos de la huelga

El origen del conflicto está en la negociación del convenio de transporte regular de viajeros de la Región de Murcia, que lleva meses bloqueada. La principal reivindicación de los sindicatos es que los trabajadores dispongan de un calendario anual de descansos que les permita conocer con antelación cuándo trabajan y cuándo libran.

Los representantes de los trabajadores consideran que esta planificación es necesaria para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. La negociación también incluye cuestiones relacionadas con mejoras retributivas y actualizaciones salariales.