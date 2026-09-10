¿Se repetirá lo de ayer en Murcia? La Aemet actualiza su previsión de lluvias y Roberto Brasero aclara qué puede pasar este jueves

La Región de Murcia afronta este jueves, 10 de septiembre, una jornada de transición después del episodio de lluvias torrenciales que dejó ayer, miércoles, calles anegadas, cortes de tráfico y numerosos destrozos en la capital y varios municipios.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la inestabilidad todavía dará un último coletazo durante las primeras horas del día, con chubascos y tormentas localmente fuertes en el litoral, antes de que el tiempo se estabilice por completo a partir de mediodía.

Tormentas de madrugada y cielos despejados por la tarde

Aemet prevé para este jueves cielos nubosos con chubascos, que irán acompañados de tormentas localmente fuertes en el litoral de madrugada. A estas horas tempranas, la inestabilidad persistirá en el este peninsular, con cielos nubosos y chubascos con tormenta durante la madrugada y primeras horas de la mañana en regiones de Almería, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana, que "probablemente... serán fuertes e incluso localmente muy fuertes", según el organismo estatal.

Sin embargo, el panorama cambiará radicalmente a lo largo de la mañana. El meteorólogo Roberto Brasero es tajante al respecto: "Mañana jueves ya no se repetirán esas lluvias tan fuertes, incluso torrenciales por momentos, que hemos tenido". Brasero explica que, tras las posibles tormentas nocturnas en el sur de Andalucía, Melilla, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana, "el día se desarrollará más tranquilo... y a mediodía ya no quedarán ni nubes".

La tromba de agua de este miércoles sorprendió a muchos murcianos. / Juan Carlos Caval

En cuanto al viento, Aemet apunta que soplará flojo y variable en la Región, con tendencia a componente este e intervalos moderados por la tarde.

Bajada notable de las temperaturas máximas

El otro gran protagonista del día será el descenso térmico, especialmente en las máximas. Aemet lo describe como una bajada "localmente notable" en el sureste peninsular, y Brasero pone cifras concretas al contraste: "Este miércoles todavía hemos superado los 38º en Murcia, pero mañana no pasaremos de 30º", un frenazo de casi 8 grados de un día para otro.

La previsión oficial de Aemet para los principales municipios de la Región este jueves es la siguiente:

Murcia capital : mínima de 19º y máxima de 28º

: mínima de 19º y máxima de 28º Cartagena : mínima de 19º y máxima de 29º

: mínima de 19º y máxima de 29º Lorca : mínima de 17º y máxima de 29º

: mínima de 17º y máxima de 29º Caravaca de la Cruz : mínima de 13º y máxima de 26º

: mínima de 13º y máxima de 26º Yecla: mínima de 12º y máxima de 28º

Las mínimas también notarán el cambio de tendencia. Brasero avisa de que "las temperaturas de primera hora serán más bajas que las de estos días atrás", con un amanecer "frío incluso en el interior de la mitad norte" del país, aunque en la Región de Murcia el descenso será mucho más moderado que en otras zonas de España.

La tromba de agua que colapsó Murcia

La previsión de este jueves llega justo después de una jornada para el olvido en la Región. Este miércoles, una tromba de agua brutal descargó en cuestión de minutos sobre la capital y pedanías como El Palmar o La Alberca, convirtiendo varias calles en auténticos cauces y dejando vehículos atrapados, vías cortadas y numerosos destrozos. La lluvia llegó a los 44 litros por metro cuadrado según los registros oficiales, aunque la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, elevó esa cifra hasta los 67 litros por metro cuadrado en zonas cercanas al Reguerón. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 gestionó más de 238 llamadas por incidencias relacionadas con el temporal en toda la Región.

El temporal obligó a suspender buena parte de la programación de la Feria de Murcia, provocó el derrumbe del arco decorativo del Puente de los Peligros y afectó también a Cartagena, Torre Pacheco, San Javier y varios puntos del entorno del Mar Menor. Con ese precedente tan reciente, los avisos por tormentas fuertes de madrugada mantienen hoy en alerta a buena parte de la Región, aunque todo apunta a que, con la llegada del mediodía, el tiempo dará una tregua definitiva.