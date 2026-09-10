El psicólogo, el otro entrenador que necesita el deportista

Juvenal acuñó, allá por el siglo II, la afamada frase ‘Mens sana in corpore sano’, cuyo origen dista algo del que en estos momentos le damos: cuidar tanto el cuerpo como la mente. De esto, precisamente, de cuidar, proteger y reforzar la mente, saben mucho los y las ponentes de la VI Jornada sobre Psicología y Suicidio: Suicidio y Deporte, que se celebra este jueves organizada por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) en colaboración con el diario La Opinión de Murcia.

De los deportistas de alto rendimiento, cuyos éxitos y marcas son tan aplaudidos, el público en general conoce el esfuerzo que realizan en una cancha, en una pista o en un estadio en el momento de la competición, pero a malas penas sabe del sacrificio diario, durante años, sin descanso, casi sin respiro, que ha tenido que realizar para estar a un alto nivel.

Ese trabajo agotador se ve recompensado con los triunfos, aunque a veces no es suficiente para estar fuerte mentalmente. Aún es más complicado si se produce la desgracia de sufrir una lesión. Ahí el deportista tiene que hacer otra carrera de fondo, pero interior, solitaria e incluso oscura, en la que no hay aplausos ni vítores.

Por ello, la psicología en el deporte es esencial, es el empuje invisible e imprescindible que cada uno necesita para seguir adelante, porque detrás de la marca hay un esfuerzo físico pero también mental, sobre todo cuando las fuerza flaquean, con el fin de no rendirse y de llegar a la meta.

Para sobreponerse y dar lo mejor de uno mismo, los deportistas tienen que echar mano de psicólogos que son quienes les proporcionan una ejercitación igual de necesaria que las estrategias que propone el entrenador.

De ello hablará en las jornadas Toñi Martos, psicóloga especializada con más de 25 años de experiencia en la preparación de deportistas de alto rendimiento.

Del sufrimiento, aparte del esfuerzo, también sabe mucho Almudena Briones, académica, deportista de alto nivel con palmarés internacional en la Selección Española de Kárate, que supo sustituir la adición al deporte por la adición al estudio y hoy es doctora en Ciencias del Deporte, especializada en análisis cuantitativo y econometría aplicada.

Ambas serán ponentes en la citada jornada, junto a Ainhoa Pinedo, con más de 25 años compitiendo a nivel internacional, pionera a nivel mundial de la prueba de los 50km marcha.

También estará presente la gimnasta Lucía Guisado Muñoz, que empezó a competir con tan solo ocho años. Como entrenadora, ha participado en ocho juegos olímpicos, veinte mundiales y veinticinco europeos, consiguiendo la primera medalla de oro de una gimnasta española en un mundial y la primera medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos.

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Pero no serán las únicas voces, ya que en la jornada se podrá escuchar a otro experto en deporte de alto rendimiento, Rafael Alcázar Corona, entrenador olímpico y paralímpico 2008-2020 y actual director Gerente del CAR de la Región de Murcia, así como a varios expertos en salud mental, entre los que estará Isabel Balaguer, una autoridad en la materia que abordará el trabajo interno que el atleta, el ciclista, el gimnasta o el corredor tiene que realizar.