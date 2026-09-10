María Marín presenta en Podemos su candidatura a la Presidencia de la Región de Murcia en 2027

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, presentó este jueves en Podemos su candidatura a la Presidencia de la Región de Murcia de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2027. "Sigo teniendo absolutamente intactas las ganas de pelear, las ganas de dar la batalla por las cosas que merecen la pena en nuestra tierra; creyendo que la política es algo que de verdad ayuda a la gente cuando se hace para la gente", señaló la diputada autonómica.

En las próximas semanas, Podemos elegirá las candidaturas a la Presidencia de la Comunidad y a la Asamblea Regional, así como a las alcaldías de Murcia y Cartagena. Además, la formación morada actualizará la coordinación autonómica y el Consejo Ciudadano.

Según explicó el secretario de Organización, Ángel Luis Hernández, hasta el 13 de septiembre está abierto el plazo para presentar candidaturas y del 5 al 11 de octubre se realizarán las votaciones. Toda la información está en la web del partido y desde este jueves está abierto el proceso.

María Marín manifestó que es conocedora de "lo difícil que es" dar el paso, sabiendo "en qué tierra estamos, pero lo hace teniendo en cuenta "que todavía quedan muchísimas batallas que merece la pena dar por la gente de la Región de Murcia y por la transformación de esta bellísima tierra".

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