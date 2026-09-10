Ya es oficial: la DGT cambia las normas para los motoristas desde el 1 de octubre y abre una nueva vía para esquivar los atascos

Cada mañana se repite la misma escena en los accesos a las grandes ciudades: filas interminables de coches, semáforos que no avanzan y motoristas que, pese a su agilidad, se ven igual de atrapados en el atasco. Esa imagen tan familiar para quien se mueve en moto para ir al trabajo está a punto de cambiar.

A partir del 1 de octubre, la DGT permitirá a las motocicletas invadir el arcén derecho en plena congestión, algo hasta ahora prohibido, aunque no podrán hacerlo como y cuando quieran.

El cambio llega de la mano del Real Decreto 518/2026, que modifica el Reglamento General de Circulación y abre la puerta, por primera vez, al uso extraordinario del arcén para motocicletas. Eso sí, la norma es clara: no se trata de una vía libre para todos los tramos ni para cualquier situación de tráfico.

Solo en tramos autorizados y señalizados

La medida no se podrá aplicar en cualquier carretera. Para que un tramo permita esta circulación excepcional, deberá existir un acuerdo previo entre el titular de la vía y la DGT, o bien la autoridad autonómica o local competente en esa carretera. Además, el tramo tendrá que estar señalizado de forma expresa, tanto con señales verticales como con marcas viales que indiquen que el uso del arcén está permitido en esas circunstancias.

La otra gran condición tiene que ver con el estado del tráfico. Los motoristas únicamente podrán utilizar el arcén cuando la circulación de los carriles habituales esté totalmente detenida por congestión. No se trata, por tanto, de esquivar tráfico lento, sino situaciones de atasco real.

Cuando se den esas circunstancias, las motos deberán avanzar en fila, de una en una, extremando la precaución y sin superar en ningún momento los 30 km/h.

Prioridad para los vehículos que deben usar el arcén

La norma también fija una obligación de seguridad clave: los motoristas no podrán poner en riesgo a los vehículos que estén obligados a circular por el arcén, como pueden ser los de emergencias o asistencia en carretera. Si es necesario, tendrán que abandonarlo de inmediato para dejarles paso.

Con esta salvedad, el Gobierno deja claro que el arcén no se convierte en un carril reservado de forma permanente para las motocicletas, sino en una herramienta puntual para aliviar la congestión en los accesos a las ciudades.

Una reforma pensada para proteger a los usuarios más vulnerables

Este cambio forma parte de una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, entre los que se incluyen los motoristas.

El real decreto se publicó en el BOE el 26 de junio y, salvo algunas excepciones puntuales, el grueso de sus medidas (incluida la del uso del arcén) entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2026.