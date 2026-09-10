Mar Martínez-Cachá: "El pasado año se atendieron más de 3.000 urgencias por conducta suicida y autolesiones"

Este jueves, 10 de setiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una cuestión central en las políticas sanitarias de salud mental. La directora general Mar Martínez-Cachá analiza con La Opinión la situación en la Región de Murcia y las políticas que hay en marcha.

¿Cuál es actualmente la dimensión del problema del suicidio en la Región de Murcia y cómo ha evolucionado en los últimos años?

Los datos de 2025 reafirman la necesidad de seguir reforzando las políticas de prevención. Según los datos provisionales proporcionados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la Región de Murcia se registraron 141 fallecimientos por suicidio en 2025, 36 más que en 2024. Estas cifras deben interpretarse con prudencia. Son datos provisionales y la evolución de un único año no permite establecer una tendencia consolidada. Pero sí nos recuerdan que el suicidio continúa siendo un importante problema en el que la sociedad en su conjunto debe ser parte de la solución, y tenemos que mantener y reforzar nuestra capacidad de prevención, detección precoz y atención a las personas en situación de riesgo. La prevención, además, no puede comenzar únicamente cuando aparece una conducta suicida.

¿En qué momento debe comenzar esa prevención?

Tenemos que actuar antes, promoviendo la salud mental y el bienestar emocional, favoreciendo entornos protectores, reduciendo el aislamiento y el estigma y facilitando que las personas puedan pedir ayuda cuando atraviesan situaciones de sufrimiento. También estamos observando una mayor demanda de atención sanitaria relacionada con la conducta suicida. Esto supone un reto para el sistema, pero también una oportunidad para detectar situaciones de riesgo, intervenir de forma temprana y establecer medidas que permitan prevenir nuevos episodios. La respuesta tiene que ser integral e implicar también a Atención Primaria, educación, servicios sociales, familias, asociaciones y al conjunto de la comunidad. El objetivo último es claro: que ninguna persona que esté atravesando una situación de sufrimiento intenso se encuentre sola y que pueda acceder a ayuda en el momento en que la necesita.

"Niños y adolescentes deben ser una prioridad en prevención"

¿Qué perfil presentan las personas que mueren por suicidio en la Región? ¿Hay grupos de edad o colectivos especialmente afectados por estos casos?

La mortalidad por suicidio continúa mostrando un claro predominio masculino, un patrón que se observa también en España y a nivel internacional. En 2025, de las 141 personas que fallecieron por suicidio en la Región de Murcia, 109 fueron hombres y 32 mujeres. Sin embargo, existe una diferencia importante cuando analizamos la conducta suicida: las mujeres presentan una mayor demanda asistencial, especialmente en las edades más jóvenes, mientras que los hombres concentran la mayor mortalidad. Por eso, la prevención debe adaptarse a las características y necesidades de cada grupo. Además, en 2025 fueron atendidas en Urgencias 654 personas menores de 20 años por motivos relacionados con la conducta suicida. Por tanto, tenemos dos realidades que debemos abordar simultáneamente: la elevada mortalidad entre los hombres y el incremento de la demanda asistencial entre los más jóvenes.

¿Preocupa especialmente la evolución de las conductas suicidas entre adolescentes y jóvenes?

Sí, especialmente. Los datos muestran que la población infantil y adolescente debe ser una de nuestras principales prioridades en la prevención del suicidio. Más allá de los fallecimientos, estamos observando un incremento de las conductas suicidas que llegan al sistema sanitario. Nos preocupa especialmente que cada vez sean más los menores que acuden por primera vez a Urgencias por este motivo: en 2025 fueron 431 menores de 20 años. Esto nos obliga a actuar antes de que el sufrimiento llegue a una situación de crisis. La prevención no puede comenzar en la puerta de Urgencias ni puede recaer exclusivamente sobre los servicios de Salud Mental. Tenemos que reforzar la promoción del bienestar emocional, la detección precoz y la intervención temprana en los entornos donde viven y se desarrollan nuestros niños y adolescentes. Necesitamos facilitar que niños y adolescentes puedan expresar su malestar y pedir ayuda cuanto antes, y proporcionar a los adultos que los acompañan herramientas para reconocer las señales de alarma y saber cómo actuar.

Independientemente de los suicidios, ¿cómo evolucionan los casos de autolesiones?

Las cifras asistenciales nos permiten conocer una parte de la realidad que no aparece en las estadísticas de mortalidad y nos ayudan a identificar dónde debemos reforzar la prevención y la atención. Durante 2025 se registraron algo más de 3.000 atenciones en las Urgencias hospitalarias de la Región de Murcia relacionadas con conducta suicida y lesiones autoinfligidas. Estas atenciones correspondieron a 2.621 personas diferentes, de las cuales 1.744 acudían por primera vez por este motivo. Además, 924 de estas atenciones terminaron en ingreso hospitalario, aproximadamente el 26,5 %. Aunque ha aumentado el número de atenciones urgentes, la proporción que requiere hospitalización se mantiene estable. Hay otro dato especialmente relevante: dos de cada tres personas atendidas en 2025 acudían por primera vez a Urgencias por este motivo. Esto representa un reto, pero también una oportunidad de prevención.

En el caso de los jóvenes, ¿están suficientemente preparados profesores, orientadores y equipos educativos para identificar estas situaciones?

Los profesores, orientadores y demás profesionales que trabajan con niños y adolescentes tienen un papel fundamental en la prevención, porque forman parte de su entorno cotidiano y, en muchas ocasiones, pueden detectar cambios en su comportamiento, en sus relaciones o en su estado emocional antes de que la situación llegue a una crisis. Pero la prevención del suicidio no puede recaer sobre el profesorado ni sobre el sistema educativo. Es una responsabilidad compartida y, desde las administraciones, tenemos que proporcionar a estos profesionales formación, herramientas y circuitos claros de actuación. Nuestro objetivo no es convertir a los profesores en profesionales de Salud Mental, sino darles seguridad y herramientas para saber reconocer cuándo un alumno puede necesitar ayuda y facilitar que esa ayuda llegue cuanto antes.

"El suicidio es un importante problema en el que toda la sociedad debe ser la solución"

El pasado año se anunciaba la implantación del Código Riesgo Suicida ¿Está ya operativo?

El Código de Riesgo Suicida ya está operativo y supone un avance importante porque establece un procedimiento común para garantizar una respuesta rápida, coordinada y continuada a las personas atendidas en los servicios de urgencias. Uno de sus elementos fundamentales es precisamente garantizar la continuidad asistencial después del alta hospitalaria, con un seguimiento proactivo por parte del equipo del Centro de Salud Mental con un primer contacto telefónico en un plazo de entre 2 y 5 días y una valoración presencial con los profesionales de referencia en un máximo de 7 días.

¿Cómo se debe actuar ante una persona que manifiesta ideas suicidas?

Lo primero es tomarlo en serio y no minimizar lo que nos está diciendo. Preguntar directamente por el suicidio no aumenta el riesgo; al contrario, puede abrir un espacio de confianza en el que la persona pueda expresar lo que está viviendo y sentirse escuchada. Es importante escuchar sin juzgar, sin dar consejos simplistas y sin intentar quitar importancia a su sufrimiento. Frases como ‘tienes que ser fuerte’ o ‘hay personas que están peor’ no ayudan. Lo que necesita esa persona es sentirse acompañada y encontrar una vía para pedir ayuda. Si existe un riesgo inmediato, no debemos dejarla sola y debemos solicitar ayuda urgente.

¿Cuáles son las principales señales de alarma que deberían conocer las familias y el entorno?

No existe una única señal ni un perfil que permita predecir por sí solo una conducta suicida. El riesgo es multifactorial y puede cambiar con el tiempo. Por eso, más que buscar una señal aislada, debemos prestar atención a cambios significativos respecto a la forma habitual de comportarse de la persona. Algunas señales que deben hacernos estar especialmente atentos son un aislamiento o retraimiento creciente, cambios importantes de ánimo o comportamiento, un sufrimiento emocional intenso, sentimientos de desesperanza o expresiones relacionadas con la muerte, la desaparición o el deseo de no seguir viviendo. También pueden aparecer cambios en las relaciones, en el rendimiento escolar o laboral, en los hábitos cotidianos o en el autocuidado. Lo importante es atreverse a preguntar, escuchar y facilitar ayuda profesional.

"El Código de Riesgo Suicida ofrece una respuesta rápida y coordinada"

¿Qué recursos específicos tiene actualmente la Región de Murcia para atender a las personas con conducta o ideación suicida?

La Región de Murcia cuenta actualmente con una respuesta integral que abarca las diferentes fases. En el ámbito asistencial, uno de los principales instrumentos es el Código de Riesgo Suicida. A ello se suman programas dirigidos a colectivos y situaciones específicas, especialmente a niños, adolescentes y jóvenes. Por eso se han desarrollado iniciativas como GRITA, dirigida a población joven; Cuidar al Cuidador y Duelo no patológico, orientadas al apoyo y prevención en situaciones de especial impacto emocional; o el proyecto Kairós. Tiempo de Conectar, dirigido a promover el bienestar y la conexión social de las personas mayores de 65 años. También estamos reforzando la formación de los profesionales. Y hay una línea que consideramos importante: la postvención, es decir, acompañar a las personas que han perdido a un familiar o a alguien cercano por suicidio. El Proyecto de Acompañamiento a Supervivientes responde precisamente a esta necesidad. La prevención del suicidio no puede depender de un único programa ni de un único ámbito asistencial. Necesitamos una red coordinada.

Las listas de espera en Salud Mental son una preocupación recurrente. ¿En qué punto de desarrollo se encuentra la Estrategia de Salud Mental 2023-2026?

Estamos en la fase final de una estrategia que ha supuesto un importante esfuerzo para reforzar y transformar la atención a la salud mental en la Región de Murcia. Lo hemos hecho además en un contexto complejo, marcado por la falta de profesionales. Uno de los principales avances ha sido el refuerzo de los equipos, pero también estamos avanzando hacia un modelo más comunitario, preventivo, coordinado y centrado en las personas. Es cierto que las listas de espera siguen siendo una preocupación y uno de los principales retos. Tenemos que seguir mejorando la capacidad de respuesta, especialmente para las personas con mayor gravedad, garantizando que cada persona reciba la atención que necesita, en el momento adecuado y por el profesional adecuado. De cara a la próxima etapa el reto es seguir reforzando los equipos y mejorar la accesibilidad.