"Lleva más de 15 minutos de retraso y aún no ha pasado": la huelga de autobuses pilla descolocados a los usuarios en la primera jornada de paros en Murcia

"Lleva ya retraso de más de 15 minutos y aún no ha pasado y tampoco se ve tanto tráfico como para que se haya quedado tan atrás". La huelga de autobuses pillaba descolocados y con muchas dudas a primera hora de la mañana de este jueves a la mayoría de usuarios de buena parte de la Región de Murcia que tenían que coger el transporte público para ir a sus centros de trabajo, centros educativos, universidad o para desplazarse de punto a otro de la ciudad.

En el centro de Murcia, la primera mañana de huelga se vivía entre autobuses y vehículos del Tranvía que aparecían con una menor frecuencia, pasajeros que hacían cálculos a pie de parada y conductores convertidos en puntos de información improvisados.

Los paros arrancaban entre el desconcierto de mayores, adultos y jóvenes en las primeras horas punta. En las paradas de la capital, la pregunta se repetía con frecuencia conforme llegaban los autobuses urbanos o interurbanos que en el parabrisas anunciaban en un cartel 'Servicios mínimos'.

Estudiantes esperan la llegada del autobús para llegar a su centro de estudios / L.O.

"¿Sabes si va a pasar el 32?", le decía una mujer que tenía que acudir a Molina de Segura está mañana a uno de los chóferes que hacían parada en la Plaza Circular. Otra mayor preguntaba si el 26 que lleva desde el centro hasta la Arrixaca, ya que a las 10:30 tenía que estar en el hospital para una prueba.

Las cuestiones se iban sucediendo: "¿Tú también estás esperando al C3?", "El R80 parece que viene por allí, pero no lo tengo claro...".

La confirmación definitiva de la huelga que llegó este miércoles a media tarde pese a que los trabajadores llevaban tiempo advirtiéndole dejó a muchos usuarios descolocados, sin tener demasiado claro qué servicios circulaban ni con qué frecuencia.

Falta de informacion

Los autobuses que sí llegaban se transformaban en improvisados puntos de información. Algunos usuarios se acercaban a los conductores, señalados con los carteles de servicios mínimos, para intentar resolver sus dudas sobre las líneas que necesitaban utilizar. «¿A qué hora pasa el C3?», «¿Y el R80?» eran algunas de las preguntas que se escuchaban en las paradas. La huelga había comenzado, pero para muchos pasajeros la información parecía avanzar al mismo ritmo que los propios autobuses: despacio y a trompicones.

Las esperas, más largas de lo habitual y la falta de un servicio de información en tiempo real del paso de las líneas y frecuencias, impacientaban a los pasajeros, que se preocupaban por buscar en las paradas si había algún cartel informativo sobre los servicios mínimos.

La escena se repetía especialmente entre los jóvenes que esta mañana tenían que llegar a primera hora a la Universidad de Murcia. Para algunos, como Miguel, era su regreso a las aulas o el comienzo de los primeros días de curso. Bandoleras y mochilas al hombro y teléfonos en la mano, aguardaban en las paradas mientras calculaban cuánto tiempo podían permitirse esperar.

Algunos miraban constantemente hacia la avenida; otros consultaban el móvil o preguntaban a los trabajadores de los autobuses que iban llegando. Y entre la resignación aparecía también el humor, como una forma de asumir el contratiempo. "Pues empezamos bien la mañana", comentaban algunos estudiantes.

La huelga no ha dejado las paradas vacías. Al contrario: durante las horas punta, el movimiento de pasajeros continuaba, pero con una incertidumbre añadida. Para aquellos que sí sabían que había servicios mínimos, tampoco tenían claro cuándo, dónde y con qué frecuencia encontrarían el autobús que necesitaban: "Sé que al menos hoy y mañana está la cosa así. Pero no hay información sobre cada cuanto tiempo pasan ahora con estos servicios mínimos".

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La administración había establecido un 60% de las expediciones habituales durante las franjas de mayor demanda y un 40% durante el resto de la jornada, pero sobre el terreno esos porcentajes se traducían, simplemente, en esperar y preguntar a la antigua usanza.