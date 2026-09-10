De ganar las olimpiadas de Matemáticas a investigar uno de los grandes enigmas del mundo: quién es el murciano Luis Martínez Zoroa

Antes de que su nombre apareciera asociado a uno de los grandes problemas abiertos de las matemáticas, Luis Martínez Zoroa ya despuntaba entre números, fórmulas y competiciones académicas. Nacido en Murcia en 1994 y antiguo alumno del IES La Flota, comenzó a destacar desde muy joven en olimpiadas de Matemáticas y Física. Años después, su trabajo ha causado un gran revuelo en la comunidad científica internacional.

Martínez Zoroa ha saltado al foco mediático internacional por su vinculación con los recientes avances sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, uno de los siete Problemas del Milenio planteados por el Clay Mathematics Institute y uno de los desafíos más célebres de la matemática moderna.

Su historia, sin embargo, arranca mucho más cerca, en la Región de Murcia.

En 2011, cuando todavía estudiaba Bachillerato en Murcia, fue primer clasificado en la fase regional de la Olimpiada Matemática. Un año después, se alzó con una medalla de oro en la Olimpiada Matemática Española, lo que le permitió representar a nuestro país en la competición internacional celebrada en Mar del Plata, Argentina. Ese mismo año obtuvo también una medalla de bronce en la Olimpiada Española de Física.

Tras finalizar sus estudios en Murcia, se graduó en Matemáticas e Ingeniería Física por la Universidad Politécnica de Cataluña. Después continuó su formación en la Universidad de Bonn y completó su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del matemático y ahora compañero y amigo Diego Córdoba. Más tarde trabajó como investigador posdoctoral en la Universidad de Basilea (Suiza) y actualmente desarrolla su carrera académica en CUNEF Universidad, en Madrid.

Describar cómo se mueve el agua, el viento o la sangre

Su campo de investigación puede sonar lejano e incluso incompensible para quien no esté familiarizado con las matemáticas avanzadas, pero parte de una pregunta muy sencilla y cotidiana: ¿podemos describir siempre cómo se mueve un fluido?

El agua al circular por una tubería, el aire alrededor del ala de un avión, las corrientes de un océano e incluso la sangre que corre por nuestro organismo responden a fenómenos que pueden modelizarse mediante ecuaciones. Entre las más importantes están las de Navier-Stokes, formuladas en el siglo XIX.

El problema aparece cuando los matemáticos intentan demostrar qué ocurre siempre con esas ecuaciones en tres dimensiones. En determinadas condiciones, ¿las soluciones permanecen regulares indefinidamente o pueden aparecer puntos extremos, las llamadas singularidades, en los que el comportamiento matemático se dispara? Responder rigurosamente a esa cuestión se ha convertido en uno de los grandes retos de la disciplina.

Y es aquí donde entra el trabajo de Martínez Zoroa. Junto a Diego Córdoba y Fan Zheng, el matemático murciano desarrolló una nueva vía para estudiar cómo podrían formarse singularidades mediante estructuras de vorticidad que aparecen a escalas cada vez más pequeñas. La investigación no suponía por sí sola resolver el problema clásico de Navier-Stokes, pero sí aportaba un mecanismo novedoso para abordar una cuestión que llevaba décadas resistiéndose.

De la intuición matemática al salto de la IA

Ese trabajo ha vuelto ahora al primer plano internacional después de que la famosa empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial OpenAI anunciara una propuesta de demostración relacionada con el problema de Navier-Stokes mediante inteligencia artificial.

La noticia ha provocado expectación en la comunidad matemática y ha colocado también el foco sobre las investigaciones previas que habían abierto camino en esa dirección. Entre ellas, destacan las desarrolladas por Martínez Zoroa y Córdoba.

El propio investigador murciano ha optado por la calma y prudencia. Determinar si la nueva propuesta supone realmente una solución y establecer con precisión hasta qué punto se apoya en investigaciones anteriores exige todavía un análisis detallado por parte de especialistas.

Y esa cautela es importante. Navier-Stokes no puede darse todavía por oficialmente resuelto. Para que el Clay Mathematics Institute reconozca una solución a uno de sus Problemas del Milenio, esta debe superar un largo proceso de publicación, revisión y aceptación por parte de la comunidad matemática internacional.

Mientras ese examen continúa, la trayectoria de Martínez Zoroa dibuja un recorrido poco habitual y poco reconocido: desde las aulas de un instituto murciano y las primeras olimpiadas científicas hasta las investigaciones que hoy están en el centro de uno de los debates matemáticos más importantes del momento.

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Una trayectoria profesional construida paso a paso y lejos del ruido y de la fama que se merecería, pero que estos días ha conseguido algo poco frecuente: que ecuaciones casi imposibles de comprender para el gran público coloquen a un matemático nacido en Murcia bajo los focos de la actualidad internacional y de un avance que, si confirma todo su alcance, podría cambiar la forma de abordar uno de los grandes enigmas pendientes del mundo de las matemáticas.