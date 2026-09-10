La ESO se extiende a once nuevos colegios de la Región de Murcia

Más de 109.000 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional Básica han comenzado este jueves las clases en la Región de Murcia, en una jornada que, según la Consejería de Educación, se ha desarrollado con normalidad y con todos los servicios operativos.

Una de las principales novedades del curso es la incorporación de primero de ESO en 11 nuevos colegios, en los que estudian 266 alumnos. Con estas incorporaciones son ya 18 los centros de la Región que ofrecen enseñanzas de Secundaria en municipios como Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Fuente Álamo y Totana.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha visitado con motivo del inicio de las clases el colegio San Pedro, en Las Palas, Fuente Álamo, acompañado por la alcaldesa, Juana María Martínez, y la directora del centro, María del Carmen Sánchez.

El colegio San Pedro cuenta con 182 estudiantes y estrena este curso un aula de primero de ESO formada por 16 alumnos. Cuatro docentes se encargan de impartir las diferentes materias de este nivel.

Once nuevos colegios incorporan primero de ESO

Además del San Pedro, este curso estrenan primero de ESO los colegios Juan de la Cierva, de Casillas; Narciso Yepes, de Murcia; Nuestra Señora del Carmen, de Murcia; Francisco Noguera Saura, de San José de la Vega; Fernando Garrido, de Canteras; La Asomada, de Cartagena; La Purísima, de El Llano de Molina de Segura; Nuestra Señora de la Asunción, de Alcantarilla; El Alba, de Roldán; y Purísima Concepción, de El Esparragal, en Puerto Lumbreras.

Los centros Juan de la Cierva, Fernando Garrido, La Asomada y El Alba cuentan con dos aulas de primero de ESO, mientras que los restantes incorporan una.

A estos se suman los siete colegios que ya impartían primero y segundo de Secundaria: Arteaga, en Sucina; Isabel Bellvis, en Corvera; Salzillo, en Espinardo; Nuestra Señora de los Dolores, en Torre Pacheco; Guadalentín, en El Paretón de Totana; Profesor Enrique Tierno, en Lobosillo; y Garre Alpañez, en Balsicas.

La medida beneficia a 266 alumnos y busca facilitar la transición a Secundaria, especialmente en zonas rurales y desfavorecidas

En conjunto, los 18 centros que ofrecen estas enseñanzas cuentan con 1.116 alumnos.

Marín ha explicado que la medida pretende mantener al alumnado en su entorno educativo hasta los 14 años y facilitar la transición entre Primaria y Secundaria, especialmente en zonas rurales y entornos desfavorecidos.

Según el consejero, la iniciativa permite además ofrecer "una educación más individualizada con mayor acompañamiento al alumnado" y contribuye a equilibrar la distribución de estudiantes entre los institutos de cada zona.

Víctor Marín, explica los principales datos del inicio de curso durante su visita al colegio San Pedro de Las Palas / CARM

Más de 77.000 estudiantes de Secundaria

Este curso se han matriculado 77.063 alumnos en ESO, 24.929 en Bachillerato y 5.700 en Formación Profesional Básica.

Las ratios han vuelto a descender y se sitúan en una media de 25,48 alumnos por aula en ESO y 30,44 en Bachillerato, unas cifras que, según Educación, permiten ofrecer una atención más personalizada y reforzar las plantillas docentes.

Para cubrir las necesidades de profesorado, la Consejería ha celebrado durante julio, agosto y septiembre diferentes actos de adjudicación. En ellos se han ofertado 3.300 plazas vacantes de profesores de Secundaria, FP y otros cuerpos, cubiertas en su totalidad. Solo durante septiembre se han convocado otras 876 plazas vacantes de Secundaria.

El curso mantiene también el programa de gratuidad de libros de texto, del que se benefician más de 200.000 estudiantes de Primaria y Secundaria.

La red pública dispone además de más de 300 comedores escolares, que prestan servicio a unos 20.000 estudiantes desde el primer día de clase. La previsión es incrementar este curso el número de usuarios en unos 300 con la incorporación de los alumnos de los 11 colegios que estrenan primero de ESO.

Limitación de pantallas y teléfonos móviles

Educación mantendrá durante este curso las medidas destinadas a reducir el tiempo de exposición del alumnado a las pantallas, incluidas en la estrategia de digitalización implantada el pasado año.

Continúa igualmente la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros educativos, una medida que entró en vigor en enero de 2024.

Más de 6.500 alumnos con necesidades educativas especiales

En materia de atención a la diversidad, más de 6.500 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y FP Básica con necesidades educativas especiales recibirán medidas de apoyo y atención individualizada.

Las plantillas formadas por orientadores, docentes especialistas y personal no docente de apoyo educativo superan este curso los 3.000 profesionales. Los once nuevos colegios que incorporan primero de ESO contarán además con un orientador.

También se han puesto en funcionamiento ocho nuevas aulas abiertas, con lo que la Región alcanza las 188, destinadas a atender a unos 1.150 alumnos. De ellas, 57 corresponden a Educación Secundaria.

Durante el curso continuarán programas como el Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental, así como ‘ConviveTEAM’, ‘Referen-T’ e ‘Inclu-YO’, dirigidos, entre otros objetivos, a reducir el absentismo.

También seguirá desarrollándose ‘SupéraTE’, basado en tutorías en grupos reducidos para reforzar las materias de Lengua y Matemáticas.

El CPEIBas San Pedro, único centro educativo de la pedanía de Las Palas, es uno de los colegios que este curso amplía su oferta con primero de ESO.

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Durante su visita, el consejero conoció la nueva aula, cuyos estudiantes están trabajando en un proyecto relacionado con la vuelta al mundo.