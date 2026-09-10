Enigmas entre cuevas, conciertos, historia y vermú: estos son los planes más destacados para el fin de semana en la Región

El segundo fin de semana de septiembre llega cargado de propuestas para quienes quieran salir de casa y aprovechar los últimos días del verano en la Región de Murcia. Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, la agenda combina celebraciones populares, música en directo, rutas culturales y actividades en plena naturaleza repartidas por diferentes municipios.

La capital murciana vive, además, uno de los fines de semana centrales de su Feria de Septiembre, con el Gran Desfile de Moros y Cristianos y los conciertos del Lemon Pop entre sus grandes reclamos. Pero las alternativas van mucho más allá de Murcia: Yecla estrena su feria, Molina de Segura recupera algunos de los grandes nombres del pop y el rock de los años 80 y otros municipios ofrecen planes para descubrir su patrimonio de una manera diferente.

Siete planes para disfrutar del fin de semana del 11 al 13 de septiembre en la Región de Murcia, a continuación.

Un momento del Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia el año pasado / Israel Sánchez

La Feria de Murcia afronta uno de sus fines de semana grandes

La Feria de Murcia 2026, que se prolonga hasta el 15 de septiembre, concentra durante este fin de semana algunos de sus actos más multitudinarios. El viernes 11, el Auditorio Murcia Parque será uno de los grandes focos musicales con el Lemon Pop, que celebra su 30 aniversario. Desde las 20.30 horas actuarán Pértiga, Cora Yako, Ezezez, Los Mejillones Tigre y Camellos, con acceso libre hasta completar aforo.

El sábado 12 llegará una de las citas más esperadas de las fiestas: a las 20.00 horas comenzará el Gran Desfile de Moros y Cristianos, que recorrerá la Alameda de Colón, plaza Camachos, Canalejas, el Puente de los Peligros y la Gran Vía hasta la plaza de la Fuensanta. Esa misma noche continuará el Lemon Pop en Murcia Parque, con Blue Cheese, Juventude, Espiricom, Exonvaldes y The Boo Radleys.

El domingo 13, a las 11.45 horas, la Catedral acogerá la procesión claustral y la misa de la festividad de la Virgen de la Fuensanta; a las 18.00 horas tendrá lugar la ofrenda de flores a la Virgen de la Arrixaca y a las 19.00 horas partirá el Alarde de Arcabucería de Moros y Cristianos. Para cerrar el día, The Tracks actuarán a las 22.00 horas en el Jardín del Malecón con acceso libre.

Paco Ventura, Manuel Martínez y Manuel Ibáñez, integrantes de Medina Azahara. / L. O.

Yecla inaugura su Feria con tres noches de conciertos gratuitos

El fin de semana supone también el inicio de la Feria de Yecla 2026, que se celebra del 11 al 20 de septiembre y combina atracciones, gastronomía, ‘food trucks’ y música en directo. La programación arranca con fuerza y ofrece un concierto diferente cada noche en el Real de la Feria.

El viernes 11 será el turno de Medina Azahara, mientras que el sábado 12 actuará D. Valentino y el domingo 13 subirá al escenario Los Rebeldes. Los tres conciertos están programados a las 23.00 horas y forman parte de la oferta gratuita de la feria.

Jordi Sánchez, vocalista de OBK. / L. O.

Molina vuelve a los 80 con Coti, OBK, Tam Tam Go y Alejo Stivel

Molina de Segura propone el sábado una noche para los nostálgicos con el Festival Molina Ochentera, incluido dentro de sus Fiestas Patronales. El cartel reúne a Alejo Stivel, OBK, Tam Tam Go, Javier Ojeda y Coti, con El Pulpo como maestro de ceremonias. Una sucesión de artistas que permitirá recuperar canciones de Tequila, Danza Invisible y algunos de los grupos y solistas más reconocibles del pop español de las últimas décadas.

La cita comenzará a las 19.00 horas en el Recinto de Eventos de Molina de Segura, conocido como REMO. Las entradas se comercializan desde 11 euros. Una vez terminado el festival se abrirá además la zona lúdica del recinto, esta última con entrada gratuita.

Un viaje por la historia de Mula que termina con un vermú

Para quienes prefieran un plan cultural y gastronómico, Mula organiza el sábado su experiencia ‘Mula Histórica + degustación de vermú’. La actividad propone recorrer el casco antiguo de la localidad, declarado Conjunto Histórico-Artístico, descubriendo la historia que esconden las fachadas de sus casas señoriales, iglesias y otros edificios patrimoniales.

El itinerario se realiza por exteriores y parte del Convento de San Francisco. Como remate, los participantes disfrutan de una degustación de vermú. La organización advierte de que existen algunos tramos con pendiente y recomienda llevar calzado cómodo. La actividad necesita un mínimo de diez participantes para poder celebrarse.

Recreación de una casa prehistórica en Cabezo del Plomo. / Ayto. Mazarrón

Descubrir el Cabezo del Plomo y viajar hasta la Prehistoria en Mazarrón

Mazarrón ofrece una propuesta para conocer uno de los enclaves arqueológicos más destacados de su municipio. La visita al Cabezo del Plomo programada este sábdo, 12 de septiembre, a las 18.00 horas, permite descubrir uno de los principales asentamientos del Neolítico final-Calcolítico de la Península Ibérica de la mano de un recorrido guiado de aproximadamente una hora.

Para participar es necesario contar con vehículo propio para llegar hasta el punto de encuentro, que se comunica a los inscritos, y acudir con agua y calzado adecuado para caminar. La actividad es gratuita, aunque exige inscripción previa. El plazo de inscripción anunciado por la Oficina de Turismo termina este jueves, 10 de septiembre, por lo que conviene comprobar la disponibilidad de plazas antes de desplazarse.

Cartel de ‘Atardeceres con encanto' / L.O.

Una ‘escape cave’ entre cuevas y naturaleza en Torre Pacheco

El Cabezo Gordo, en Torre Pacheco, se convierte el sábado por la tarde en el escenario de una particular mezcla entre senderismo, visita guiada y juego de enigmas. La actividad ‘Atardeceres con encanto: Escape Cave Cabezo Gordo’ propone recorrer la Cueva del Agua y la Cueva del Pie del Gigante mientras los participantes resuelven diferentes pruebas para completar el recorrido.

La experiencia, que comenzará a las 19.00 horas, dura alrededor de dos horas y comienza en el aparcamiento de la ladera sur del Cabezo Gordo. La organización recomienda llevar calzado cómodo, agua, gorra y, especialmente, una linterna. Por las características del itinerario, no está adaptada para sillas de ruedas, muletas o carritos.

El precio para realizar la actividad es de 5 euros y los menores de tres años acceden gratis. Requiere reserva.

Tren turístico en Los Alcazares / A.A.

Recorrer Los Alcázares en tren turístico

Otra alternativa para el sábado pasa por conocer Los Alcázares sin necesidad de recorrer a pie todo el municipio. La localidad organiza una ruta turístico-cultural en tren turístico que recorre diferentes puntos y recursos de interés y está planteada como una forma cómoda y familiar de descubrir la historia y los rincones del municipio del Mar Menor.

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El recorrido tiene una duración aproximada de 90 minutos y sale desde la puerta del Ayuntamiento. La organización solicita a los participantes que acudan unos quince minutos antes de la salida. Aunque la actividad es gratuita, es necesario reservar plaza.