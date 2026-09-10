La Comunidad pide evitar que el calor penalice la llegada de centros de datos a la Región

La Comunidad ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que establecerá los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. El Ejecutivo regional considera que algunas de las condiciones planteadas pueden dificultar la implantación de estas infraestructuras en la Región y alterar incluso las previsiones utilizadas para planificar la red eléctrica.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, defendió este jueves la necesidad de compatibilizar la exigencia ambiental con unas condiciones que permitan competir por nuevas inversiones. "No tendría sentido impulsar desde las administraciones la digitalización, la inteligencia artificial y la atracción de inversión tecnológica y, al mismo tiempo, aprobar requisitos que hagan extraordinariamente difícil que esos proyectos puedan instalarse en territorios con un enorme potencial como la Región de Murcia", señaló.

Una de las principales objeciones de la Comunidad se refiere a las exigencias vinculadas al suministro eléctrico. El borrador contempla que la cuota media de electricidad renovable del sistema nacional supere el 90%, frente al 55,5% registrado en 2025, además de exigir que el 80% del consumo de cada centro proceda de nuevas instalaciones renovables que hayan comenzado a funcionar en un periodo máximo de 18 meses respecto al inicio de actividad.

La correlación horaria entre generación renovable y consumo añade otra dificultad, ya que puede obligar a disponer de mayores capacidades de generación, almacenamiento e infraestructuras energéticas para garantizar el suministro en cada momento, añaden fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

La preocupación autonómica se sitúa así entre dos objetivos que considera compatibles: avanzar en sostenibilidad y mantener atractivo el territorio para la economía digital. "Queremos una regulación exigente en materia de sostenibilidad, pero también realista y viable. Si las condiciones son técnicamente inalcanzables o mucho más restrictivas que en otros países europeos el resultado puede ser que las inversiones se desplacen fuera de España", advirtió Vázquez.

El calor como factor de desigualdad territorial

Las condiciones climáticas adquieren una relevancia especial en el caso de la Región de Murcia. Los centros de datos necesitan sistemas de refrigeración permanentes y la temperatura exterior condiciona directamente la energía necesaria para mantener los equipos en funcionamiento. La Comunidad considera que unos parámetros idénticos para territorios con climas muy diferentes pueden generar una desventaja para las regiones más cálidas.

La posición de la Administración autonómica pasa por introducir esa variable climática en la evaluación de la eficiencia. "Una instalación eficiente no puede ser considerada menos sostenible simplemente por estar situada en la Región de Murcia y no en una región más fría de España o de Europa", afirmó el consejero, quien reclamó mecanismos que eviten una penalización territorial derivada exclusivamente de las condiciones meteorológicas.

La elección de los sistemas de refrigeración constituye otro de los puntos incluidos en las alegaciones. Existen tecnologías que utilizan agua mediante procesos evaporativos y otras basadas en circuitos cerrados o sistemas de refrigeración por aire. La Comunidad reclama neutralidad tecnológica para que cada proyecto pueda seleccionar la alternativa más adecuada a las características de su emplazamiento.

Centro de datos de sys4net en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla. / Sys4net

Esa flexibilidad cobra especial importancia en una Región con limitaciones estructurales de recursos hídricos. El planteamiento autonómico persigue que la regulación permita equilibrar el consumo de electricidad y agua en función de las características concretas de cada instalación, en lugar de imponer una solución uniforme.

Proyectos en marcha y planificación eléctrica

La seguridad jurídica representa otra de las reivindicaciones trasladadas por el Gobierno regional. Las alegaciones solicitan que los proyectos que ya están en tramitación o que cuentan con inversiones comprometidas conforme a la normativa actual dispongan de garantías para poder desarrollarse dentro de un marco estable.

El Ejecutivo autonómico advierte, además, de las consecuencias que un cambio regulatorio puede tener sobre la planificación de la red eléctrica. Las previsiones de implantación de grandes consumidores forman parte de las hipótesis utilizadas para determinar las necesidades de nuevas infraestructuras y refuerzos. Una modificación de las condiciones que dificulte posteriormente la llegada de esos centros podría alterar esas previsiones y obligar a revisar decisiones de planificación.

Por ello, la Comunidad reclama que la nueva regulación se analice de manera coordinada con la planificación eléctrica y que las autonomías participen de forma efectiva en el proceso.

Una apuesta murciana

La apuesta murciana por atraer centros de datos se apoya, según el Ejecutivo regional, en la disponibilidad de recursos renovables, capacidad industrial y conocimiento especializado.

Noticias relacionadas

Esta controversia se enmarca en una discusión más amplia sobre el crecimiento de los centros de datos en España. El borrador estatal busca responder al fuerte aumento de las solicitudes de conexión eléctrica y al impacto que estas instalaciones pueden tener sobre el consumo energético, los recursos hídricos y los costes del sistema. El sector tecnológico y energético, por su parte, advierte de que unas exigencias demasiado estrictas podrían hacer menos competitiva la implantación de nuevos proyectos frente a otros países europeos.