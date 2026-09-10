El Cinturón Verde del Mar Menor avanza con sus dos primeros filtros, capaces de eliminar hasta el 97,5% de los nitratos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha dado el visto bueno ambiental a los filtros verdes de El Albujón, en Cartagena, y Los Alcázares, dos de las infraestructuras incluidas en el Cinturón Verde del Mar Menor. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado.

Ambas actuaciones permitirán tratar hasta 1,5 millones de metros cúbicos de agua al año procedente del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, con el objetivo de reducir la llegada de nitratos al Mar Menor. El sistema combinará filtros orgánicos, filtros verdes y humedales seminaturales y podrá alcanzar una eficacia de hasta el 97,5% en la eliminación de nitratos.

Los proyectos forman parte de la medida 2.1 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dedicada a la restauración de ecosistemas en la franja perimetral de la laguna y a la creación del Cinturón Verde.

Filtro verde de El Albujón

El filtro verde y humedal seminatural de El Albujón ocupará una superficie de 33,4 hectáreas. La instalación podrá bombear un máximo de 1,1 millones de metros cúbicos de agua al año y requerirá la construcción de ocho nuevos pozos. Una vez tratadas, las aguas tendrán como destino la rambla del Albujón y, de manera complementaria, el humedal seminatural proyectado en Bocarrambla.

El proyecto contempla además la revegetación de 1,5 hectáreas en el entorno de la infraestructura mediante especies arbóreas y arbustivas propias del azufaifal y el cornical.

Filtro verde de Los Alcárares

Por su parte, el filtro verde de Los Alcázares estará situado junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio y ocupará 11,41 hectáreas. Tendrá capacidad para tratar hasta 390.000 metros cúbicos al año, que posteriormente serán evacuados a través del canal de drenaje D7.

La infraestructura contará con seis nuevos pozos y un depósito circular con capacidad para 39 metros cúbicos. La actuación incluye asimismo la recuperación de 939 metros cuadrados de saladar correspondiente al hábitat de interés comunitario de estepas salinas mediterráneas, donde se plantarán especies como tarays, palmitos, siemprevivas de saladar y espino negro.

Los dos proyectos dispondrán además de suministro energético mediante paneles fotovoltaicos de 350 vatios de potencia pico. El Albujón contará con 88 paneles, mientras que en Los Alcázares se instalarán 44.

La Declaración de Impacto Ambiental incorpora más de una treintena de condiciones después de analizar las aportaciones realizadas por cerca de treinta departamentos de las administraciones públicas y colectivos interesados.

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Los filtros se integran en el Cinturón Verde previsto alrededor del Mar Menor, dentro del cual también se contemplan dos humedales seminaturales en San Pedro del Pinatar y Bocarrambla del Albujón, así como áreas de renaturalización en la cuenca sur. Una de ellas, situada en El Carmolí, ya se encuentra en ejecución.