La Región de Murcia pone coto al fraude en el bingo electrónico

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó este jueves la actualización de la normativa que regula el bingo en la Comunidad para adaptarla a la evolución tecnológica y reforzar la protección de los usuarios.

La nueva regulación actualiza el marco vigente que fue aprobado en 2009 y 2010 e incrementa las garantías técnicas, la seguridad informática, la protección de datos y la capacidad de supervisión de la Administración autonómica sobre las modalidades electrónicas.

Según explicó la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, "la actualización busca adaptar la regulación a la realidad tecnológica que tenemos hoy, establecer mayores controles públicos y reforzar especialmente la protección de los usuarios y de los colectivos más vulnerables".

La Administración podrá bloquear servidores cuando existan indicios de una infracción muy grave

En este sentido, informó de que a partir de ahora los sistemas deberán estar homologados, disponer de mecanismos que permitan registrar y conservar la información de las partidas y de las operaciones. "Esto va a facilitar su trazabilidad, va a permitir comprobar las operaciones y ayudar a detectar posibles irregularidades y prevenir el fraude", señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Tras esta reforma, la Administración regional también va a poder realizar un seguimiento en tiempo real y bloquear servidores o terminales cuando existan indicios racionales de una infracción muy grave. Además, se regulan comunicaciones publicitarias electrónicas que solo podrán efectuarse cuando hayan sido solicitadas por los destinatarios o exista una autorización expresa o previa.

Desde el Ejecutivo murciano señalan que esta nueva regulación ordena y clarifica las modalidades electrónicas existentes, incorporando el bingo electrónico de sala, que permite la utilización tanto de terminales electrónicos como de cartones impresos. "La actualización no supone una ampliación sustancial de nuevas actividades de juego, sino una modernización de su regulación para someter la realidad tecnológica actual a mayores controles y garantías públicas", subrayan.

Aval Joven El Consejo de Gobierno también autorizó ampliar en 6 millones de euros la línea aval joven, alcanzando así el programa una dotación global máxima de 29,25 millones de euros. El Ejecutivo murciano ya informó de esta medida el pasado 27 de julio, cuando le dio el visto bueno el Consejo de Administración del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref). Desde el Palacio de San Esteban calculan que este acuerdo permitirá ayudar a cerca de 320 jóvenes más. Desde su puesta en marcha, 1.253 personas se han beneficiado ya de esta línea, con avales concedidos por importe superior a 23,2 millones de euros.

Nuevas titulaciones

En materia universitaria, el Consejo de Gobierno autorizó la implantación de seis nuevos títulos oficiales en la Universidad de Murcia (UMU) y en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para el curso 2026-2027. Así la UMU incorporará el máster universitario de Atención Sanitaria Orientada al Bienestar, que se impartirá conjuntamente con las universidades de Santiago de Compostela y las internacionales de Hungría y Polonia. También arrancará el máster universitario en Investigación en Ciencias de la Visión, desarrollado junto a las universidades Complutense de Madrid, Alcalá, Valladolid y Politécnica de Cataluña. Por su parte, la UCAM ampliará su oferta con el grado en Ciencias de Datos y con tres másteres universitarios de Neuroeducación, Inteligencia Artificial y Asesoría Jurídico-Laboral.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda de 200.000 euros para contribuir al funcionamiento del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Cartagena. Estos fondos permitirán sufragar gastos de personal, costes generales de funcionamiento y la adquisición del material necesario para las prácticas docentes del alumnado.

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Con respecto a Educación y Formación Profesional, el Consejo de Gobierno autorizó la firma de un convenio entre la Comunidad y los Ministerios de Defensa y de Educación para impartir enseñanzas de formación profesional en centros docentes militares. Defensa destinará algo más de 935.000 euros durante el curso 2026-2027 para que la Consejería imparta el grado medio en Gestión Administrativa en la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, en Cartagena. El objetivo es que los militares de tropa y marinería puedan obtener el título para facilitar su incorporación al mercado laboral al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas.