‘Tu basura se vuelve contigo’: el mensaje ambiental para la Romería de la Fuensanta

La Consejería de Medio Ambiente instalará el próximo martes 15 de septiembre un punto especial de información ambiental en El Valle con motivo de la Romería de la Fuensanta, una jornada en la que miles de personas transitarán por este espacio protegido.

La iniciativa forma parte de la programación de la ‘Mochila de actividades’ y tendrá como objetivo concienciar a los romeros sobre la importancia de proteger el entorno natural durante una de las celebraciones con mayor afluencia de visitantes en la zona.

El punto móvil estará situado en el Cruce de los Teatinos, próximo al Santuario de la Fuensanta, y ofrecerá diferentes actividades participativas para dar a conocer los valores naturales de El Valle, explicar las principales amenazas que afectan a este espacio y fomentar comportamientos responsables.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que la Romería supone también una oportunidad para recordar la importancia ambiental del enclave por el que discurre.

"La Romería es una jornada muy especial para los murcianos y también una oportunidad para recordar que transcurre por un espacio natural de enorme valor que entre todos debemos cuidar y respetar", señaló.

Especial atención a los residuos

Una parte importante de la campaña se centrará en evitar el abandono de residuos, uno de los problemas que adquiere mayor relevancia durante las jornadas de elevada afluencia de visitantes.

Los informadores ambientales difundirán las campañas ‘Tu basura se vuelve contigo’ y ‘Cero residuos’, con las que se pretende fomentar que los propios visitantes retiren los desperdicios que generen durante la jornada.

"Gestos tan sencillos como recoger nuestros residuos y llevarlos con nosotros ayudan a que, una vez finalizada la Romería, este entorno conserve sus valores naturales", indicó Torres, quien animó a los participantes a convertirse en "aliados" de la conservación de El Valle.

Seis propuestas para conocer los espacios naturales

La actuación prevista durante la Romería se integra en una nueva semana de la ‘Mochila de actividades’, que reúne seis propuestas de ocio y educación ambiental en diferentes espacios protegidos de la Región de Murcia.

La programación comenzará este sábado 12 de septiembre en El Valle con un cuentacuentos en el Arboretum, en el que los participantes podrán acercarse al entorno natural a través de historias relacionadas con los árboles y los sonidos del bosque.

Ese mismo día, Calblanque acogerá la proyección del documental ‘El nido’, centrado en el conocimiento y la conservación de la tortuga boba (Caretta caretta).

El domingo 13 de septiembre, la Sierra de la Pila será escenario del taller ‘Escape Forest: Operación Sierra de la Pila’, una actividad en formato de juego de escape en la que los participantes tendrán que superar diferentes pruebas mientras descubren los principales valores naturales de este espacio protegido.

También el domingo se desarrollará en la Zona de Especial Conservación del Río Chícamo la ruta guiada ‘La huella silenciosa del Chícamo’, dedicada a explicar cómo la presencia del agua ha modelado este paisaje semiárido y ha favorecido la aparición de distintos hábitats y especies de flora y fauna.

Además, hasta el 15 de septiembre continuará disponible en El Valle el taller ‘El minimundo del bosque: refugio climático’, dedicado a las adaptaciones que desarrollan animales y plantas para sobrevivir a las altas temperaturas.

Torres destacó que esta programación busca acercar los espacios naturales al público mediante propuestas participativas y adaptadas a diferentes edades, al tiempo que fomenta el conocimiento y la conservación del patrimonio ambiental de la Región.

La programación completa de la ‘Mochila de actividades’ correspondiente al periodo julio-septiembre de 2026 puede consultarse en la web de Murcia Natural.

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Las actividades cuentan con financiación de los fondos FEDER de la Unión Europea y forman parte de las actuaciones de conservación y educación ambiental desarrolladas por el Gobierno regional en los espacios protegidos de la Región de Murcia.