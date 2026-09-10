Los ayuntamientos elevan la presión a la CHS por la limpieza pendiente de ramblas y cauces

La llegada de septiembre ha devuelto a las ramblas y cauces de la Región de Murcia una preocupación que se repite cada año: el estado de los tramos que permanecen bajo competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ante la posibilidad de lluvias torrenciales. Con los primeros avisos por tormentas y el recuerdo de episodios de inundaciones todavía presente, varios ayuntamientos han elevado en los últimos días sus reclamaciones al organismo de cuenca para que acometa los trabajos de limpieza y desbroce que consideran pendientes.

Los consistorios aseguran haber actuado en los tramos de competencia local, mientras reclaman a la CHS una intervención en los cauces y ramblas que dependen del organismo estatal. La preocupación se centra especialmente en la acumulación de vegetación, cañas, residuos y restos que, según advierten, pueden reducir la capacidad de desagüe y aumentar las consecuencias de una avenida.

En Murcia, el Grupo Municipal Popular ha denunciado que más del 65% de las ramblas del término municipal continúa sin limpiar por parte de la CHS. El portavoz municipal, Diego Avilés, ha situado la reclamación en el contexto de los primeros avisos de tormentas y sostiene que durante el verano ha actuado en los 14 tramos urbanos de competencia municipal, con trabajos de retirada de residuos y restos vegetales y labores de mantenimiento adaptadas a cada zona.

La misma reclamación ha llegado desde Águilas, donde el aviso naranja por tormentas ha llevado al consistorio a intensificar la limpieza de los imbornales urbanos y a remitir a la CHS un requerimiento formal con la identificación de varios puntos críticos. La petición incluye nuevamente el desbroce y mantenimiento de los cauces que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la Confederación.

En Lorca, la situación se ha visto agravada por el incendio registrado hace unas semanas en las inmediaciones del badén del Huerto de la Rueda. El Ayuntamiento ha reclamado una actuación urgente de la CHS en los tramos estatales del río Guadalentín, donde persisten zonas con abundante vegetación, maleza y restos calcinados.

El concejal de Infraestructuras, Ángel Meca, ha advertido de que el fuego ha puesto de manifiesto el riesgo asociado a la acumulación de vegetación y ha pedido una intervención integral que no se limite al punto afectado por el incendio. La proximidad de la Feria de Lorca, con miles de personas en el entorno del Recinto Ferial del Huerto de la Rueda, añade además un elemento de preocupación para el consistorio.

La reivindicación lorquina viene de años atrás y se extiende al conjunto del cauce del Guadalentín y a otras ramblas de competencia de la CHS. «La limpieza de los cauces no es una cuestión estética, sino de seguridad y prevención», ha subrayado Meca, quien considera que la vegetación seca puede favorecer la propagación de incendios, mientras que los restos acumulados pueden convertirse en obstáculos durante una avenida.

El Gobierno de Lorca reclama a la CHS la limpieza urgente del cauce del rio Guadalentín tras el incendio. / Ayto.Lorca

Los trabajos municipales en los tramos que sí dependen de los ayuntamientos sirven como argumento recurrente en estas reclamaciones. En Lorca, el consistorio ha intervenido en el tramo urbano del Guadalentín entre La Velica y el Puente Nuevo de la Avenida de Europa, con retirada de troncos, ramas, cañas, maleza y residuos. En Murcia, las actuaciones municipales también han alcanzado distintos tramos urbanos y ramblas de pedanías.

Cartagena se suma igualmente a las críticas. El Ayuntamiento ha intensificado los trabajos de desbroce este verano en zonas de competencia local como Benipila, Perín y Cuesta Blanca, mientras mantiene sus reproches por la falta de actuaciones de la Confederación en otros cauces rurales y perímetros del municipio.

Más allá de las diferencias entre municipios, las quejas comparten varios puntos. La proliferación de cañaverales y otra vegetación puede dificultar la circulación del agua y favorecer la acumulación de materiales en puentes y otros puntos sensibles. A ello se añade la presencia de residuos y vertidos en algunos espacios del dominio público hidráulico, así como el riesgo de incendio asociado a la masa vegetal seca durante los meses de verano.

El planteamiento de los ayuntamientos pasa, por tanto, por reclamar una actuación preventiva y continuada de la CHS, antes de que las lluvias obliguen a reaccionar ante una emergencia. «Necesitamos una actuación planificada y continuada, no actuaciones puntuales cuando el problema ya se ha producido», ha defendido Meca.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para que valore las críticas y demandas planteadas por algunos de los ayuntamientos. Al cierre de esta información, no se había obtenido respuesta por parte del organismo de cuenca.

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