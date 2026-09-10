Ailimpo desmiente a Asaja Murcia y niega problemas de calibre y agua en el limón

La campaña del limón vuelve a enfrentar a Asaja Murcia y Ailimpo, dos organizaciones que mantienen desde hace tiempo profundas discrepancias sobre la situación del sector y la defensa de los intereses de los productores. El último choque se produce ahora por las condiciones de la próxima cosecha, después de que la organización agraria advirtiera de un retraso de al menos un mes en la recolección del limón Fino y alertara sobre las consecuencias del calor y la falta de lluvias.

La respuesta de la Asociación Interprofesional Española del Limón y el Pomelo ha sido contundente. Su director, José Antonio García, considera que las afirmaciones difundidas por Asaja Murcia ofrecen una imagen alejada de la realidad y cuestiona tanto los datos empleados como la ausencia de contraste. «Se trata de una fake news. Información sin datos y sin validación», ha explicado García a La Opinión.

El responsable de Ailimpo reconoce que existe un retraso en el comienzo de la recolección en España, aunque atribuye las causas a una circunstancia diferente a la señalada por Asaja. Según explica, la principal razón estaría en el elevado volumen de importaciones de limón que ha entrado a través de Holanda, una cantidad que, asegura, habría superado las necesidades del consumo.

La interprofesional también rechaza que el calibre del fruto constituya en estos momentos un problema en las dimensiones apuntadas por la organización agraria. García asegura que el tamaño del limón español es actualmente superior al registrado en años anteriores, una apreciación que contradice directamente la advertencia de Asaja Murcia sobre las dificultades para que una parte de la producción alcance las condiciones comerciales exigidas.

Tampoco comparte Ailimpo la valoración sobre la disponibilidad de agua. Las elevadas temperaturas del verano y la ausencia de precipitaciones habían llevado a Asaja Murcia a advertir de estrés en las plantaciones y de problemas en el desarrollo y engorde del fruto, incluso en explotaciones de regadío. Frente a ello, García sostiene que «no ha habido ningún problema de disponibilidad de agua para riego» y añade que el abonado se ha desarrollado con normalidad.

Asaja Murcia y Ailimpo mantienen desde haces años profundas diferencias sobre la gestión del sector del limón en la Región de Murcia. / L.O.

El enfrentamiento alcanza así el terreno de las previsiones sobre la campaña, aunque Ailimpo recuerda que próximamente se conocerá una referencia más completa. La interprofesional tiene previsto publicar este jueves su aforo de la campaña 2026-2027, con el conjunto de los datos, lo que permitirá disponer de una fotografía global de la producción prevista.

No es el primer desencuentro

El actual desencuentro tampoco puede entenderse al margen de la ruptura anunciada por Asaja Murcia con Ailimpo hace un año. La organización agraria comunicó entonces su decisión de romper lazos la interprofesional, al considerar que existía una «tibia defensa» de los intereses de los agricultores y denunciar un supuesto «ninguneo» al sector productor. Entre sus argumentos figuraban las discrepancias sobre los aforos y la oposición de Ailimpo a la creación de una lonja de precios para cítricos.

La propia Ailimpo cuestionó entonces la capacidad de Asaja Murcia para formalizar esa salida, al señalar que la organización regional no es miembro directo de la interprofesional. García volvió a incidir en esta cuestión al explicar que los integrantes de Ailimpo son organizaciones de ámbito nacional, entre ellas Asaja.

En relación con las críticas sobre el aforo y la lonja de precios, el director de Ailimpo evitó entrar en una nueva confrontación con la organización regional y apuntó que esas cuestiones deben abordarse con la dirección nacional de Asaja.

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El nuevo cruce de acusaciones vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes dentro del propio sector citrícola sobre cómo interpretar la situación de la campaña y, sobre todo, sobre quién debe fijar el diagnóstico y defender los intereses de los productores. El aforo que Ailimpo dará a conocer este jueves aportará nuevos datos a una discusión que, por el momento, mantiene enfrentadas a las dos organizaciones.