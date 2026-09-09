Ucomur reclama a la Comunidad un plan estratégico para impulsar el cooperativismo en el sector industrial

El cooperativismo de la Región de Murcia reclama al Gobierno murciano la elaboración de un plan estratégico del cooperativismo para impulsar su presencia en el sector industrial. Así lo manifestó este martes Juan Antonio Pedreño, presidente de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur) y de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm) en el Consejo Rector, tras señalar que las cooperativas tienen actualmente una presencia cercana al 17% en la industria, una cifra que quieren que siga creciendo.

Pedreño defendió durante su intervención en el acto, al que asistió el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, que el sector industrial supone una "oportunidad" para incorporar al modelo cooperativo a jóvenes cualificados en ámbitos como la digitalización, la informática, la tecnología y la inteligencia artificial. "Queremos que vean en el modelo cooperativo esa oportunidad de incorporarse y sean jóvenes cualificados", reiteró.

Durante el Consejo Rector, celebrado en las instalaciones que Hefame tiene en Santomera y en el que participaron más de 20 consejeros de Ucomur y de Ucoerm, también se puso en valor el peso económico y social del cooperativismo en la Región, ya que la facturación del sector viene superando los 10.000 millones de euros, mientras que su aportación al PIB regional se sitúa por encima del 10%.

Apuestan por incorporar a jóvenes especializados en digitalización, tecnología e inteligencia artificial

En materia de empleo, Pedreño recordó que el cooperativismo creó 3.300 puestos de trabajo el pasado año y la previsión para 2026 supera ya los 2.100 empleos, a falta de los datos definitivos. Además, en lo que va de año se han creado más de 75 cooperativas, con el objetivo de superar las 100 de aquí a que termine del año. La Comunidad se sitúa a la cabeza de España en creación de cooperativas por cada 100.000 habitantes.

Desde Ucomur aprovecharon así la participación del consejero para recordarle que todo lo que genera el cooperativismo para la economía de la Región de Murcia y su sociedad se traduzca en un mayor reconocimiento institucional. De hecho, su presidente adelantó que quieren que este carácter estratégico quede plasmado en los programas electorales de cara a las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo año.

Asimismo se destacó la contribución de las cooperativas a retos como la vivienda y el reto demográfico, al ayudar a mantener actividad y población en municipios de la Región: "Estamos impidiendo que algunos pueblos sean abandonados y estamos contribuyendo a dar respuesta a estos retos, además de trabajar en ámbitos como la formación".

Cuenta atrás para la nueva academia

Y todo lo presente con la vista puesta en la inauguración de las nuevas instalaciones que Ucomur está ultimando en la Ronda Sur de Murcia, donde pondrá en marcha una Academia de Emprendimiento Juvenil y un hub orientado a informar sobre sectores emergentes y profesiones de futuro. Pedreño adelantó en declaraciones a La Opinión que se espera que entren en funcionamiento a lo largo de este último trimestre.

Por su parte, el consejero Marín aseguró que la intención del Ejecutivo autonómico es seguir "allanando el camino para quienes apuestan por un modelo, el de las cooperativas, que tiene además la particularidad de poner el foco en las personas". El responsable de Empresa y Empleo recordó que el Gobierno regional mantiene un compromiso "firme y decidido" con este sector, que solo este año "se traduce en más de siete millones de euros, o en los más de 55 millones de euros al Pacto por la Economía Social".